Hàng nghìn người dân tham dự Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình

Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình trong ngày đầu tiên của tháng Chín đã để lại dấu ấn thiêng liêng, tự hào trong lòng hàng nghìn người dân có mặt trực tiếp tham dự.

Quốc kỳ được kéo lên trên Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sáng sớm 1/9/2025, hàng nghìn người dân từ mọi miền Tổ quốc đã có mặt từ rất sớm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tham dự Nghi lễ thượng cờ, chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình.

Khi ngày mới bắt đầu trên Quảng trường Ba Đình, vào lúc 5h50 phút sáng cùng ngày, Đoàn thượng cờ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc "Tiến bước dưới quân kỳ."

Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Theo sau là đội tiêu binh với các chiến sỹ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh). Đội hình thực hiện nghi lễ gồm 37 người mặc quân phục trắng.

Đội Quân kỳ quyết thắng dẫn đầu, đi sau là 34 chiến sỹ tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sỹ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ở chân cột cờ, khi có hiệu lệnh, lá cờ được một chiến sỹ tiêu binh tung lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ từ từ được kéo lên trên đỉnh cột cờ cao 29 mét trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình trong ngày đầu tiên của tháng Chín đã để lại dấu ấn thiêng liêng, tự hào trong lòng hàng nghìn người dân có mặt trực tiếp tham dự, khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 phút sáng 2/9/2025.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay đỏ thắm trên bầu trời tự do của đất nước, tượng trưng cho sự trường tồn của Tổ quốc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam.

Kể từ ngày 19/5/2001, Lễ Thượng cờ bắt đầu được thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng sớm hằng ngày, không kể thời tiết nắng, mưa hay gió rét.

Đây là nghi lễ có ý nghĩa rất quan trọng của quốc gia, thu hút được nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan, chứng kiến, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Nguồn TTXVN