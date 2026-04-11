Hành trình đổi mới tại Bệnh viện Quân y 109

Một buổi sáng trung tuần tháng 4/2026, khoa Khám bệnh - Bệnh viện Quân y 109, lượng người đến khám bệnh khá đông nhưng không còn cảnh chen lấn, ồn ào. Sự tĩnh lặng cần thiết của môi trường y tế được giữ vững nhờ một “cuộc cách mạng” chuyển đổi số và tư duy phục vụ.

Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử - một trong những trọng tâm của lộ trình chuyển đổi số của Bệnh viện Quân y 109.

Chúng tôi gặp Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thêm - Trưởng khoa Khám bệnh khi anh vừa kết thúc ca tư vấn cho một bệnh nhân cao tuổi. Anh chia sẻ: “Chúng tôi xác định sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của bệnh nhân là số một. Khi họ đến với mình trong nỗi đau thể xác, bác sĩ tuyệt đối không được thờ ơ. Lắng nghe tâm tư họ chính là bước đầu tiên của phác đồ điều trị bằng trái tim”.

Tinh thần ấy không chỉ là khẩu hiệu. Anh Hà Văn Tùng ở xã Tiên Lữ - bệnh nhân đi tái khám phấn khởi cho biết: “Từ ngày bệnh viện ứng dụng công nghệ, tôi có thể đăng ký online, không phải chờ đợi lâu. Kết quả xét nghiệm cũng được đưa lên hệ thống, khi quay lại phòng khám, bác sĩ đã có sẵn kết quả để tư vấn. Các bác sĩ còn hướng dẫn nhiệt tình như người nhà”.

Sự hài lòng của người dân như anh Tùng chính là thước đo chính xác nhất cho nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Năm 2025, bệnh viện đã khám cho hơn 60.700 lượt người, tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 133,7%. Những con số “biết nói” ấy minh chứng cho niềm tin ngày càng lớn của bộ đội và nhân dân địa phương dành cho những người thầy thuốc mang quân hàm xanh.

Bước vào giai đoạn mới, Bệnh viện Quân y 109 không chỉ dừng lại ở thái độ phục vụ mà còn tạo đột phá về chuyên môn. Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử - một trong những trọng tâm của lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế Quân đội đã được triển khai bài bản. Việc áp dụng bệnh án điện tử không chỉ giúp giảm thời gian ghi chép cho y, bác sĩ mà còn chuẩn hóa quy trình, hướng tới quản lý toàn diện vào năm 2026.

Đại tá Trần Văn Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 109 nhấn mạnh: “Trong tổng số đội ngũ cán bộ, Bệnh viện hiện có 60 bác sĩ CKI và CKII. Chúng tôi chủ động đề xuất đào tạo cán bộ chuyên ngành sâu, cử đi học tập tại các bệnh viện tuyến cuối. Kết hợp với trang thiết bị máy móc hiện đại như CT Scanner, MRI, hiện nay, bệnh viện đã triển khai thành thục nhiều kỹ thuật mới ngang tầm các bệnh viện khu vực và tuyến Trung ương”.

Đội ngũ thầy thuốc khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 109 luôn nỗ lực vì người bệnh.

Nhìn vào số liệu thống kê quý I/2026, chúng tôi ấn tượng với con số bệnh viện đã thực hiện được: Hơn 172.000 xét nghiệm, hơn 11.800 lượt chụp X-quang, 324 ca phẫu thuật thành công. Đặc biệt, công tác y học dự phòng luôn được duy trì nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn đại biểu cấp cao và các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trên địa bàn Quân khu.

Hình ảnh người thầy thuốc Quân y 109 còn in đậm trong lòng nhân dân qua những chuyến đi xuyên rừng, vượt suối về vùng sâu, vùng xa. Chỉ riêng tháng 3/2026, đoàn cán bộ của bệnh viện đã về xã Chân Mộng (Phú Thọ) khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 700 đối tượng chính sách với kinh phí gần 100 triệu đồng.

Thời gian tới, Bệnh viện Quân y 109 tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyên môn. Hành trình đổi mới ấy sẽ không bao giờ dừng lại, bởi với họ, sự hài lòng của người bệnh chính là mệnh lệnh từ trái tim.

Ngọc Thắng