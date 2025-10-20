Hành trình xanh của chàng thanh niên vùng trũng

Cách đây khoảng hơn 3 năm, nhân một buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Khê (cũ) về sản phẩm OCOP tại địa phương, tôi có ấn tượng với chàng thanh niên dáng người tầm thước chân chất “nhà quê” rụt rè gửi vài hộp, mỗi thứ một loại sản phẩm do chính những người “quê” làm ra để đánh giá sản phẩm OCOP. Hôm nay gặp lại em, vẫn con người chân chất ấy nhưng rắn rỏi hơn, chàng thanh niên vùng trũng Hoàng Trung Thắng - Giám đốc HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm là một trong những đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Thi đua yêu nước Hội nông dân Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên tại vùng trũng thuần nông đất chật, người đông tại xã Phú Khê, ngay sau khi tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hoàng Trung Thắng trở về quê hương xã Phú Khê lập nghiệp với mong muốn có cuộc sống tốt hơn để phụng dưỡng ông bà nội già yếu đã nuôi anh khôn lớn và chàng thanh niên ấy đã viết nên câu chuyện mang “vị ngọt” sản phẩm mang đậm dấu ấn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tri thức trẻ...

Năm 2017, sau khi ra trường, không ở lại Thủ đô như nhiều bạn cùng trang lứa, Thắng trở về quê trồng rau, thả cá, nuôi vịt, nấu rượu, sản xuất nước đóng chai. Trăn trở, nghiền ngẫm với ước muốn làm giàu bền vững trên đất quê, anh đã tìm hướng đi trên chính đồng đất quê hương mình: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến các loại trà thảo dược. Từ đây, HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm ra đời, mà anh làm Giám đốc với 14 thành viên là người cùng làng, cùng chí hướng.

Sản phẩm “Trà hoa đu đủ đực - xạ đen - tía tô” đạt OCOP 3 sao được tham gia trưng bày tại gian hàng nông sản địa phương.

Đưa chén trà thảo mộc nóng hổi vẫn còn bốc khói, tinh dầu của cây xạ đen tía len lỏi qua khứu giác có mùi ngai ngái, tôi hít thật sâu vào lồng ngực, thong thả nhấp một ngụm vừa đủ cho vị đắng đắng, chan chát của hoa đu đủ đực quện với xạ đen thấm vào đầu lưới rồi lan xuống cuống họng và nghe hành trình xây dựng thương hiệu của HTX. Thắng chia sẻ: Đây là sản phẩm của HTX đã đạt OCOP 3 sao. Năm 2022, sau khi nghiên cứu, học hỏi, HTX đã cho ra đời sản phẩm “Trà hoa đu đủ đực - xạ đen tía” đảm bảo yêu cầu chất lượng, được khách hàng ưa chuộng. Đây là sản phẩm mà HTX Nông nghiệp Thanh Lâm phát triển ý tưởng thông qua việc nắm bắt nhu cầu, thị hiếu ngày nay người tiêu dùng hướng đến các sản phẩm tự nhiên (thảo mộc) bảo vệ sức khoẻ. Ngoài ra, HTX đang sản xuất và phát triển sản phẩm “Hoa đu đủ đực ngâm mật ong” - sản phẩm tốt cho sức khỏe cũng được thị trường quan tâm.

Sản phẩm “Trà hoa đu đủ đực - xạ đen tía” đảm bảo yêu cầu chất lượng, được khách hàng ưa chuộng.

Để có nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo cho việc sản xuất, đáp ứng chất lượng, giống cây đu đủ đực được HTX mua tại Viện Nghiên cứu cây trồng phía Bắc. Vùng nguyên liệu trồng đu đủ đực rộng 12,5ha; 6 ha nuôi thủy sản (nuôi cá, ốc đá); quy mô nhà xưởng chế biến là 300m2 tại khu Trung Thuận 2 - xã Yên Tập. Nhằm cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm và cũng từ thực tế nhu cầu thực phẩm sạch của thị trường ngày càng tăng lên, HTX đã mạnh dạn kết nạp thành viên, đầu tư sản xuất, tổ chức giao khoán cho các thành viên trong HTX chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất ra, đảm bảo an toàn, đạt chất lượng cao cung cấp cho thị trường.

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm ngày càng phát triển với những con số đáng mừng. Năm 2024, HTX đã sản xuất đưa ra thị trường 15.000 hộp Trà hoa đu đủ đực - xạ đen tía; 7 tấn ốc, cá; doanh thu 1,5 tỷ đồng; lợi nhuận 120 triệu đồng; thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt 6 triệu đồng/người/tháng; tạo việc làm cho 20 lao động.

Sau nhiều năm nỗ lực làm giàu cho bản thân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương, chàng thanh niên Hoàng Trung Thắng đã được nhận những phần thưởng xứng đáng: Hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu; Bằng khen Giải thưởng Lương Đình Của; Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương năm 2023 và nhiều bằng, giấy khen trong công tác Đảng, Đoàn...

Thúy Hằng