Hiến tặng hiện vật bảo tàng - nghĩa cử cao đẹp

Việc các tổ chức, cá nhân tự nguyện hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hùng Vương không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng mà còn là hành trình đưa những ký ức riêng lẻ trở về với dòng chảy di sản chung, để những hiện vật đó mãi mãi trường tồn và phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng.

Vừa qua, tại xóm Chiềng Trào, xã Lạc Sơn, một sự kiện xúc động đã diễn ra khi lãnh đạo và chuyên viên Bảo tàng Hùng Vương tổ chức trao Chứng nhận hiến tặng hiện vật cho ông Trịnh Hữu Thịnh - một người dân địa phương luôn cháy bỏng tâm huyết với việc gìn giữ di sản. Theo hồ sơ tiếp nhận, ông Thịnh đã hiến tặng tổng cộng 73 hiện vật và tài liệu quý giá, bao gồm các loại đồ gốm, sứ, kim loại, sách phản ánh sinh động đời sống sinh hoạt của cư dân qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Trong số đó, có 15 hiện vật đạt đầy đủ tiêu chí để trở thành hiện vật bảo tàng và 58 tài liệu được nhập kho tư liệu phụ trợ phục vụ nghiên cứu.

Chia sẻ về hành động của mình, ông Thịnh chỉ giản dị gói gọn trong một triết lý sâu sắc: “Cho đi là còn mãi”. Với ông, việc trao gửi những báu vật mình dày công sưu tầm cho bảo tàng không phải là mất đi, mà là cách để những hiện vật ấy được bảo quản tốt hơn, được “sống” trong môi trường ý nghĩa khi phục vụ đông đảo công chúng và các nhà khoa học, thay vì chỉ nằm lặng lẽ trong góc nhà của một cá nhân...

Thân nhân và gia đình của các liệt sĩ, chiến sĩ Trung đoàn 52 Tây Tiến hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3.

Cũng với tinh thần ấy, công tác hiến tặng hiện vật tại Bảo tàng còn ghi dấu những dấu ấn đậm nét về lịch sử kháng chiến qua việc tiếp nhận tư liệu của Trung đoàn 52 Tây Tiến. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (năm 2023), thân nhân và gia đình của các liệt sĩ, chiến sĩ Trung đoàn 52 đã trao tặng những kỷ vật vô giá cho Bảo tàng tỉnh Hòa Bình cũ, nay là Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3. Những tài liệu, hình ảnh này không chỉ làm dày dặn thêm kho tư liệu về một thời “Quyết chiến, Quyết thắng” của Trung đoàn 52 Tây Tiến năm xưa mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn di sản trong mỗi người dân.

Cùng với đó là sự đóng góp to lớn của nhóm Nhân sĩ Hà Đông - tập hợp những nghệ sĩ, nhà thơ và doanh nhân có tâm huyết như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, ông Trịnh Văn Sỹ... Năm 2020, nhóm đã trao tặng 318 tài liệu, hiện vật quý hiếm, gồm bộ sách cổ được viết trên lá cây; bộ tranh thờ cổ của các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, 10 chiếc cồng chiêng cổ, 1 trống đồng... Đây là nguồn sử liệu phong phú, mang giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và khoa học, giúp bảo tàng mở rộng phạm vi nghiên cứu và quảng bá di sản văn hóa dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Tìm hiểu về công tác hiến tặng tại Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3, có thể thấy sự nỗ lực không ngừng của đơn vị từ năm 2020 đến nay. Đơn vị đã chủ động đẩy mạnh vận động và tiếp nhận hàng loạt hiện vật từ nhiều nguồn khác nhau, từ 53 hiện vật đá thuộc nền “Văn hóa Hòa Bình” của ông Phạm Văn Chuyện đến các bộ sưu tập đa dạng của Nhóm nhân sĩ Hà Đông và các tư liệu kháng chiến.

Để những hiện vật này thực sự phát huy giá trị, công tác hậu cần sau tiếp nhận đóng vai trò then chốt. Chị Bùi Trần Bảo Thi - Thủ kho hiện vật tại Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3 cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận, đội ngũ chuyên môn đã tiến hành kiểm kê nghiêm ngặt, lập hồ sơ khoa học và phân loại chuyên sâu theo quy định. Việc này đảm bảo điều kiện bảo quản lâu dài trong kho chuyên dụng, đồng thời sẵn sàng cho công tác khai thác, trưng bày giáo dục truyền thống một cách hiệu quả nhất.

Nhìn lại năm 2025, công tác hiến tặng và sưu tầm của Bảo tàng Hùng Vương đã đạt được những con số ấn tượng với tổng cộng 873 hiện vật mới được bổ sung vào kho tàng di sản. Trong đó, cơ sở 1 tiếp nhận 10 hiện vật và cơ sở 3 tiếp nhận 863 hiện vật.

Đánh giá về kết quả này, đồng chí Tô Anh Tú - Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương khẳng định: Đây là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của Nhân dân đối với cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo tồn di sản. Trong thời gian tới, Bảo tàng định hướng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ ý thức trách nhiệm cộng đồng, đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất để mỗi hiện vật khi được hiến tặng đều được trân trọng, giữ gìn và tỏa sáng giá trị vốn có, góp phần bồi đắp tâm hồn và bản sắc văn hóa cho các thế hệ mai sau.

Hương Lan