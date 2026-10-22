Hiệu quả từ cải cách thủ tục hành chính ở Sơn Đông

Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, xã Sơn Đông từng bước đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Kết quả thực hiện thời gian qua cho thấy những chuyển biến rõ nét, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng phục vụ.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính (TTPVHCC) công xã Sơn Đông, việc bố trí các quầy giao dịch theo từng lĩnh vực, công khai thủ tục, phí, lệ phí và hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động giao dịch hành chính. Người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn tại chỗ, tra cứu thông tin và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, từng bước giảm thời gian, công sức đi lại.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Đông bố trí không gian làm việc khoa học, tạo thuận lợi cho người dân đến làm thủ tục.

Đến làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới mua, bà Lê Thị Bình ở thôn Phú Bình cho biết: Việc thực hiện thủ tục tại TTPVHCC thuận tiện hơn nhờ có cán bộ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Sau khi lấy số thứ tự, tôi được cán bộ hướng dẫn làm hồ sơ, trình tự thực hiện và cách thức theo dõi quá trình giải quyết. Sự hỗ trợ trực tiếp giúp người dân dễ nắm bắt yêu cầu, hạn chế lúng túng khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Thời gian qua, công tác cải cách TTHC ở xã Sơn Đông diễn ra công khai, chuẩn hóa quy trình giải quyết, tăng cường kiểm soát tiến độ và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Hiện có 462 TTHC thuộc thẩm quyền được công bố công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó 148 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 314 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Có 426 quy trình nội bộ được cấu hình trên hệ thống giải quyết TTHC. Tại TTPVHCC xã, trong 9 tháng qua, đơn vị đã tiếp nhận hơn 7.800 hồ sơ, trong đó gần 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Kết quả này cho thấy phương thức giao dịch điện tử ngày càng được triển khai rộng rãi, góp phần giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong tổng số hồ sơ đã giải quyết, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn chiếm 94,5%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 99,25%, tương ứng 7.473 hồ sơ. Đặc biệt, 100% hồ sơ thuộc diện thanh toán trực tuyến đã thực hiện thanh toán qua phương thức này.

Những con số trên phản ánh nỗ lực đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC tại địa phương. Cùng với việc ứng dụng công nghệ, xã quan tâm cải thiện điều kiện giao dịch tại TTPVHCC. Các quầy tiếp nhận được phân chia theo lĩnh vực; khu vực tra cứu, số hóa hồ sơ, chờ đợi và hỗ trợ người yếu thế được bố trí khoa học.

Trung tâm có 6 cán bộ, công chức làm việc tại các vị trí chuyên môn; đồng thời bố trí nhân sự hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ. Cán bộ trực tại trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả theo quy định, giúp người dân nắm rõ quy trình thực hiện. Việc công khai số điện thoại của lãnh đạo, công chức cùng các kênh tiếp nhận phản ánh qua Fanpage Facebook và Cổng Dịch vụ công cũng góp phần tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân.

Cùng với đó, việc thí điểm mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các thôn” tại 4 điểm đại diện cho 4 xã cũ trước sắp xếp cũng phát huy hiệu quả. Mô hình hướng đến hỗ trợ người dân, nhất là những người chưa thành thạo kỹ năng số, tiếp cận VNeID và Cổng Dịch vụ công. Việc đưa hoạt động hỗ trợ đến gần khu dân cư không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Huy Lập - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tăng cường phối hợp giữa TTPVHCC với các phòng chuyên môn và cơ quan liên quan; tập trung đôn đốc, xử lý dứt điểm tình trạng hồ sơ chậm, muộn. Cùng với đó, xã thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công vụ năm 2026, kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ, giúp người dân thực sự cảm nhận được sự thuận tiện khi đến với cơ quan công quyền.

Hồng Nhung