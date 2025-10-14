HLV Kim Sang-sik: “Thời tiết khiến Việt Nam không thể thắng đậm Nepal”

Theo HLV Kim Sang-sik, thời tiết xấu khiến các cầu thủ Việt Nam không thể phát huy hết khả năng, chỉ có thể thắng sít sao Nepal 1-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 14/10.

Ba tiếng trước giờ bóng lăn, mưa to trút xuống nhiều khu vực tại TP HCM, khiến sân Thống Nhất ngập nước. Ban tổ chức phải lùi trận đấu 30 phút để xử lý các vũng nước trên sân. Dù vậy, khi trận đấu diễn ra, mặt sân vẫn trơn trượt, nhiều chỗ bị đọng nước đọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn.

Nepal sớm phải trải nghiệm điều đó. Phút thứ 2, tiền vệ Manish Dangi thoát xuống đối mặt thủ môn Trần Trung Kiên, nhưng vũng nước trên sân khiến bóng bị hãm lại làm anh mất đà, rồi lỡ cơ hội. Chỉ ba phút sau, từ quả phạt góc của Trương Tiến Anh, trung vệ Hiểu Minh đánh đầu khiến Suman Srestha lóng ngóng đá về lưới nhà, giúp Việt Nam mở tỷ số.

Vũng nước trước cầu môn Việt Nam khiến tiền đạo Nepal lỡ cơ hội dứt điểm khi đối mặt thủ môn Trung Kiên trong trận Nepal - Việt Nam vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 14/10 trên sân Thống Nhất, TP HCM. Ảnh: Đức Đồng

Có lợi thế sớm về tỷ số, nhưng Việt Nam không thể tận dụng để gia tăng cách biệt. Các cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của bốn tiền đạo họ Nguyễn, gồm Tiến Linh, Văn Vĩ, Thanh Nhàn và Đình Bắc.

“Hôm nay thời tiết không tốt, tôi khá tiếc nuối vì đội nhà không thể ghi nhiều bàn để thắng đậm hơn”, HLV Kim Sang-sik nói trong họp báo sau trận đấu. "Cũng chính vì thời tiết xấu, chúng tôi không thể hiện tốt những gì đề ra. Dù sao, ba điểm cũng giúp đội hoàn thành mục tiêu".

Ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu hôm 9/10, Việt Nam áp đảo về thế trận nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội trước đối thủ kém 62 bậc FIFA. Hôm đó, đội chủ nhà chỉ ghi được ba bàn dù tung đến 24 cú dứt điểm. Trong cuộc tái đấu hôm nay, HLV Kim khẳng định đã yêu cầu các cầu thủ điều chỉnh thước ngắm, chắt chiu cơ hội trước khung thành hoặc một phần ba cuối sân nhưng không hiệu quả. "Vấn đề của chúng tôi là khả năng xử lý chính xác. Một số cầu thủ hơi vội. Hiệp hai, họ đuối sức nên không thể hiện hết những gì chúng tôi mong muốn", ông Kim nói. “Ở đợt tập trung tới, các cầu thủ cần rèn luyện tốt hơn để mang lại sự hiệu quả”.

Bên cạnh những hạn chế về chuyên môn và bàn thắng, chiến lược gia người Hàn cũng dành tặng những lời khen ngợi cho các cầu thủ trẻ trong lần đầu đá chính như thủ môn Trung Kiên, Thanh Nhàn, Hiểu Minh... “Các cầu thủ trẻ được ra sân không phải là phần thưởng, mà là quá trình tập luyện vừa qua cho thấy các bạn đủ năng lực để cạnh tranh với các cầu thủ đã thi đấu ĐTQG”, ông phân tích. "Thông qua sự cạnh tranh, các cầu thủ đó có thể giúp đội bóng tốt hơn trong cách vận hành lối chơi. Hiểu Minh, Trung Kiên thể hiện tốt, bình tĩnh trong phòng ngự nên rất đáng nhận lời khen".

HLV Kim Sang-sik ôm đầu tiếc nuối khi cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội trước Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 14/10 trên sân Thống Nhất, TP HCM. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, trợ lý HLV Salyan Khadgi tiếc nuối vì Nepal thua bởi bàn đá phản. Nhưng ông cũng tự hào vì các cầu thủ đã thi đấu kiên cường. "Chúng tôi có chiến thuật rõ ràng, đảm bảo khâu phòng ngự chắc chắn. Rồi hiệp hai tấn công tốt hơn. Nếu trận này đá sân nhà tại Nepal, mục tiêu là tấn công rõ ràng hơn chứ không phải phòng ngự như hôm nay", ông nói.

Trận này diễn ra trên sân Thống Nhất, nhưng được tính là sân nhà của Nepal. Đội tuyển Trung Á mượn sân do tình hình bất ổn ở quê nhà.

Sau bốn lượt, Malaysia tiếp tục dẫn đầu bảng F với 12 điểm, còn Việt Nam được 9 điểm. Nếu vị trí hiện tại được duy trì, Malaysia sẽ giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Nhưng gần đây, họ bị FIFA kết tội làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch, nên đang đối diện khả năng bị xử thua trận đấu Nepal và Việt Nam. Nếu điều này thành sự thật, Việt Nam sẽ chiếm đầu bảng.

Theo ông Khadgi, Việt Nam xứng đáng dự VCK châu Á hơn Malaysia. "Ý của tôi cũng liên quan đến những sự việc gần đây của Malaysia. Nếu luật của FIFA được áp dụng thì kết quả có thể thay đổi", ông nói.

Nguồn vnexpress.net