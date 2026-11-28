Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026

Chiều 28/11, Ban Tổ chức vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình, rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị để sẵn sàng cho vòng chung kết diễn ra vào ngày 29/11, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ. Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự chương trình tổng duyệt.

Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 dự kiến quy tụ khoảng 200 đội thi đến từ 6 quốc gia, gồm: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Bhutan; với tổng số 450 thí sinh tham dự. Đây là sân chơi công nghệ quốc tế dành cho học sinh, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và tranh tài trong các lĩnh vực robotics, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT).

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, cuộc thi đưa các thí sinh vào bối cảnh những siêu đô thị tương lai phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, khói độc và bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn. Trong vai những kỹ sư trưởng, các đội thi sẽ điều phối robot tự hành thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm, triển khai thiết bị làm sạch và thu thập mẫu vật để phân tích, góp phần khôi phục môi trường thành phố.

Hệ thống sân khấu và các tiết mục biểu diễn trong chương trình được chuẩn bị công phu.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho vòng chung kết đã cơ bản hoàn tất. Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng được lắp đặt; khu vực thi đấu, các hạng mục kỹ thuật và cơ sở vật chất phục vụ sự kiện được bố trí đồng bộ. Các đội thi đã có mặt tại địa điểm tổ chức, tiến hành lắp đặt sa bàn, hoàn thiện mô hình robot và chạy thử, kiểm tra các thiết bị, bảo đảm sẵn sàng bước vào các nội dung tranh tài. Công tác đón tiếp đại biểu, hậu cần, an ninh, y tế và các điều kiện phục vụ thí sinh được Ban Tổ chức triển khai chu đáo.

Công tác hậu cần, chuẩn bị thẻ cho các đơn vị tham gia cuộc thi đã sẵn sàng.

Đáng chú ý, chương trình khai mạc và các tiết mục văn nghệ chào mừng được chuẩn bị công phu, góp phần tạo không khí sôi động, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam và vùng đất Phú Thọ.

Tại buổi tổng duyệt, các nội dung chương trình được vận hành theo kịch bản, từ đón tiếp đại biểu, nghi thức khai mạc đến các phần trình diễn, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận.

Các đội thi đã có mặt tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để sẵn sàng bước vào tranh tài tại Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026.

Chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Tổ chức và các đơn vị phối hợp trong công tác chuẩn bị.

Đồng chí yêu cầu các bộ phận tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung, nhất là hệ thống kỹ thuật, thiết bị thi đấu, phương án vận hành robot, công tác đón tiếp và hỗ trợ các đoàn quốc tế; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của Ban Tổ chức cùng sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 tại Phú Thọ được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội công nghệ ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sáng tạo và khát vọng chinh phục khoa học của thế hệ trẻ.

Lê Minh