Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hoàn thành 100% đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030

Tính đến hết tháng 10/2025, 148/148 xã, phường, 2 đơn vị trực thuộc (ĐVTT) trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở theo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Hoàn thành 100% đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phú Thọ.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Hội LHPN tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền, đại hội đại biểu phụ nữ các xã, phường, ĐVTT được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ.

100% chi hội tổ chức hội nghị hội viên nhằm tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2021-2026 và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 của chi hội. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình nhân sự và các nội dung đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã bám sát vào đề cương báo cáo của Hội LHPN cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của cấp xã; đánh giá kết quả hoạt động của Hội về thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện khâu đột phá; các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, đánh giá được ưu điểm nổi bật, nêu rõ mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Công tác nhân sự được các cấp Hội thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ và công khai, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đều có sự thống nhất, đồng thuận của cấp ủy xã, phường, thể hiện sự quan tâm và lãnh đạo sát sao của Đảng đối với tổ chức Hội.

Đội ngũ BCH khóa mới được đánh giá đủ 3 độ tuổi theo quy định, thể hiện xu hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ hội. 146/148 cơ sở Hội hợp nhất sáp nhập nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra được chỉ định theo quy định; 2/148 cơ sở Hội thực hiện nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra được bầu tại Đại hội.

Thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở là bước khởi đầu quan trọng, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại hội đại biểu phụ nữ Nhiệm kỳ cơ sở Ban Chấp hành Đại hội phụ nữ hoàn thành Thống Nhất đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tỉnh Phú Thọ Kiểm tra
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thảo luận tại Tổ về các Dự án Luật

Thảo luận tại Tổ về các Dự án Luật
2025-11-11 19:47:00

baophutho.vn Chiều 11/11, các ĐBQH (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk) đã thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công...

Cần phản ánh sát tình hình thực tiễn

Cần phản ánh sát tình hình thực tiễn
2025-11-11 08:50:00

baophutho.vn Đồng chí Đỗ Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Soạn thảo. Các dự...

Làm theo lời Bác, vì Nhân dân phục vụ

Làm theo lời Bác, vì Nhân dân phục vụ
2025-11-11 07:10:00

baophutho.vn Trong khí thế thi đua sôi nổi của ngành Tòa án, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 4 - Phú Thọ đã để lại dấu...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long