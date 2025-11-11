Hoàn thành 100% đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030

Tính đến hết tháng 10/2025, 148/148 xã, phường, 2 đơn vị trực thuộc (ĐVTT) trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở theo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ phường Phú Thọ.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Hội LHPN tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền, đại hội đại biểu phụ nữ các xã, phường, ĐVTT được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ.

100% chi hội tổ chức hội nghị hội viên nhằm tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2021-2026 và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 của chi hội. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình nhân sự và các nội dung đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã bám sát vào đề cương báo cáo của Hội LHPN cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của cấp xã; đánh giá kết quả hoạt động của Hội về thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện khâu đột phá; các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, đánh giá được ưu điểm nổi bật, nêu rõ mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Công tác nhân sự được các cấp Hội thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ và công khai, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đều có sự thống nhất, đồng thuận của cấp ủy xã, phường, thể hiện sự quan tâm và lãnh đạo sát sao của Đảng đối với tổ chức Hội.

Đội ngũ BCH khóa mới được đánh giá đủ 3 độ tuổi theo quy định, thể hiện xu hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ hội. 146/148 cơ sở Hội hợp nhất sáp nhập nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra được chỉ định theo quy định; 2/148 cơ sở Hội thực hiện nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra được bầu tại Đại hội.

Thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở là bước khởi đầu quan trọng, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thu Hà