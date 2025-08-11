Hoàn thiện Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Xác định Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là văn kiện quan trọng, thể hiện vai trò, trách nhiệm, tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ tỉnh, trong quá trình hoàn thiện văn kiện, Tiểu ban Văn kiện Đại hội nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe ý kiến đóng góp, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo đúng về hình thức, rõ về nội dung theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới và khát vọng xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Việc lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Thông qua đó, phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tạo thống nhất về tư tưởng, hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, giúp Tỉnh ủy bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương, định hướng phát triển đến năm 2030.

Tại các hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: Chủ đề Đại hội, nội dung báo cáo có sát và phù hợp với tình hình thực tiễn hay chưa? dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt được đã đảm bảo chính xác, toàn diện trên các lĩnh vực chưa? Trong phần phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới như vậy đã phù hợp?...

Đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Cao Hồng Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh cho biết: Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, tôi nhận thấy chủ đề đại hội đã bao quát được cả nhiệm kỳ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay, giai đoạn 5 năm tới và trong công cuộc đổi mới đất nước. Đây là chủ đề toàn diện, mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong lãnh đạo phát triển giai đoạn mới.

Dành nhiều thời gian nghiên cứu dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Đỗ Khắc Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững. Trong dòng chảy đó, tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực bứt phá, phát huy tiềm năng, lợi thế để trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và văn hóa của khu vực phía Bắc. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội lần này xác định rõ quyết tâm chính trị cao và tầm nhìn chiến lược nhằm xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững...

Với những ý kiến của các đại biểu, văn kiện đã được chỉnh sửa, bổ sung ngắn gọn, xúc tích, rõ đầu việc, thể hiện trọng tâm, trọng điểm về các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể; câu từ trong báo cáo đảm bảo chính xác, cô đọng, xúc tích... Hiện, Tiểu ban Văn kiện tiếp tục lĩnh hội các ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện, đảm bảo xây dựng Báo cáo chính trị chất lượng, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Thương