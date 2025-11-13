Hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm an sinh, thúc đẩy phát triển

Ngày 13/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm; xem xét nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Tư và Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trong chương trình làm việc, Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến đối với 23 nội dung do Đảng ủy UBND tỉnh trình, gồm các dự thảo nghị quyết, quy định và cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Các nội dung tập trung vào những vấn đề trực tiếp liên quan đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương như: Chính sách hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên y tế tổ dân phố; bồi dưỡng cộng tác viên dân số; mức chi trả dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ; quy định quà tặng chúc thọ người cao tuổi; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, hiện đại hóa công nghệ; chính sách đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; chính sách khuyến khích phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... cùng nhiều nội dung đặc thù khác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang phát biểu cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu Sở Tư pháp và các Ban HĐND tỉnh rà soát kỹ, làm rõ việc các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp tới đã được xây dựng đúng quy trình, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn và đủ điều kiện ban hành. Đồng thời, giao Sở Tài chính phân tích, xác định rõ nguồn lực để triển khai, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc ban hành các nghị quyết phải hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt quan tâm nhóm yếu thế ở vùng khó khăn; tạo động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản phẩm và hiệu quả canh tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo xin ý kiến về việc tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Tư và Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị, Đảng uỷ UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí, định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, tạo sự chủ động trong điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, các Ban của HĐND thực hiện thẩm định chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình xem xét, ban hành.

Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn; danh mục khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo đối với công tác phát triển nhà ở xã hội; chủ trương tiếp nhận khen thưởng của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2025; và cụ thể hóa hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Yến