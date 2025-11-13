Quốc hội quyết nghị 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Với 429 đại biểu tán thành, chiếm 90,51% tổng số đại biểu Quốc hội, sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

GDP tăng trưởng từ 10% trở lên

Quốc hội quyết nghị 15 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên. GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8,5%.

Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt khoảng 25,3%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1 - 1,5 điểm %. Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt khoảng 15,3 bác sĩ. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 34,7 giường bệnh. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%.

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2026-2030) đạt tối thiểu 15%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%.

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị, đồng thời đề nghị Chính phủ và các cơ quan tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định. Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành để phục vụ phát triển. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc gia, quốc tế, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống đường sắt, hệ thống sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển, hạ tầng năng lượng; thúc đẩy phát triển các dự án có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; điều chỉnh quy hoạch phù hợp với bối cảnh mới.

Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, công nghệ cao; tạo đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Chính phủ và các cơ quan củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, trọng tâm là ngoại giao công nghệ; đẩy mạnh ngoại giao đa phương, chủ động, tích cực tham gia định hình, dẫn dắt, xây dựng luật chơi trong quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới. Chủ động hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, trong năm 2026, trọng tâm là công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; làm mới và khai thác hiệu quả hơn nữa các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và thúc đẩy phát triển các động lực tăng trưởng mới; phát triển bền vững các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản...

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; củng cố vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy sự chủ động, sáng tạo của địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm ”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Phát huy nguồn lực từ ngân sách nhà nước cùng với nguồn lực toàn xã hội để thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, các Nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Trong đó, bảo đảm bố trí 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, nước ta thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao tự chủ chiến lược, ứng phó với các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và các biến động từ thị trường thương mại thế giới, đa dạng hóa, mở rộng các thị trường xuất khẩu mới; phát triển kinh tế biển. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp; tháo gỡ thẻ vàng IUU trong lĩnh vực thủy sản; thu hút các dự án FDI có chọn lọc.Bên cạnh đó là phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội; đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, tội phạm xuyên biên giới; quyết liệt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng...

