Tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2025

Ngày 13/11, Đảng ủy xã Bình Xuyên tổ chức tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2025 cho hơn 150 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt 4 chuyên đề trọng tâm liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; và hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp cơ sở gồm: Quy định số 296-QĐ/TW ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 08-HD/TW ngày 10/6/2025 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới cùng Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 25/8/2025 của Tỉnh ủy Phú Thọ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quán triệt Quy định số 298-QĐ/TW và Quy định số 299-QĐ/TW ngày 9/6/2025 của Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy xã, phường, đặc khu; Quy định số 294-QĐ/TW ngày 26/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bình Xuyên truyền đạt Chuyên đề về Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới

Thông qua tập huấn, cán bộ, đảng viên được cập nhật, bổ sung kiến thức mới, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã Bình Xuyên yêu cầu các chi, Đảng bộ trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa nội dung các văn bản của Trung ương thành chương trình, kế hoạch toàn khóa và hằng năm; xác định rõ đối tượng, nội dung, phương pháp, trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Các đại biểu buổi tập huấn

Tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2025 của Đảng ủy xã Bình Xuyên là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Lê Minh

