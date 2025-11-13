Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Trường Mầm non Tân Hòa A

Trong bối cảnh phường Tân Hòa được mở rộng sau sáp nhập, Chi bộ Trường Mầm non Tân Hòa A vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua, trở thành một điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện.

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Vũ Thị Như Hoa thay mặt tập thể nhà trường nhận Bằng khen của UBND tỉnh trao tặng tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Cô giáo Vũ Thị Như Hoa - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay sau khi tổ chức đại hội Chi bộ thành công đầu năm 2025, được tiếp nhận và thành lập theo Quyết định số 64-QĐ/ĐU ngày 10/7/2025 của Đảng uỷ phường Tân Hoà, Chi bộ Trường Mầm non Tân Hòa A đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Văn nghệ trong ngày hội đến trường của bé

Chi bộ Trường Mầm non Tân Hòa A hiện có 13 đảng viên là cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề. Thời gian qua, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng nhận thức chính trị, giúp mỗi đảng viên, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường hiểu sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong giai đoạn mới. Các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của ngành và địa phương đều được quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời; các hoạt động chuyên môn, hoạt động chuyên đề cụ thể đều được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2024-2025

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã chủ động xây dựng quy chế, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, đồng thời thông qua Chi bộ để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến dân chủ, khách quan, thống nhất hành động. Mỗi đảng viên trong chi bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng công tác, điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; phân công Chi ủy viên theo dõi, kiểm tra và báo cáo chi bộ kết quả thực hiện công tác của đảng viên.

Cô giáo Bùi Thị Hà Chi - Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thêm: Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Cuối năm, đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và tự đánh giá chất lượng đảng viên trước chi bộ để chi bộ xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên.

Buổi sinh hoạt chi bộ tháng 11/2025

Nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo nguồn kế thừa và phát triển đảng viên, Chi bộ nhà trường đã chủ động rà soát, lựa chọn những quần chúng ưu tú cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Bí thư Chi bộ Vũ Thị Như Hoa cho biết: Việc giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp đảng được Chi bộ nhà trường chỉ đạo, thực hiện một cách nghiêm túc, có chọn lọc, không chạy theo số lượng mà phải chú trọng chất lượng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình theo quy định của Đảng, và các tiêu chí chi bộ đề ra. Tới đây, chi bộ nhà trường sẽ tổ chức kết nạp cho 2 giáo viên là những quần chúng ưu tú đã được công nhận và đủ tiêu chuẩn theo quy định được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các cô giáo chăm chút từng bữa ăn cho các bé

Chi ủy, BGH nhà trường đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện để giáo viên được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, và tham gia các lớp tập huấn. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện nay của Nhà trường là 31, trong đó biên chế 24 người, 100% giáo viên trong trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, gần 80% trên chuẩn. Trường hiện có 09 nhóm lớp với 240 học sinh. Với tinh thần yêu trẻ, nhà trường luôn chú trọng thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, giúp trẻ mầm non được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ; chú trọng phòng chống suy dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm; tham gia giáo dục thể chất, nâng cao sức khỏe, rèn luyện sức vóc, giúp trẻ hình thành thói quen tự giác, có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, phát huy năng khiếu, tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp.

Nhà trường tổ chức vui trung thu cho các bé

Từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng lên rõ rệt. Năm học 2024-2025, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và được đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi; tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt trên 90%, riêng trẻ 5 tuổi là 95%; trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao là 98%...

Góc học tập của lớp 5-6 tuổi B

Ghi nhận thành tích đã đạt được, nhà trường đã được Nhà trường liên tục được công nhận tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc và đã 6 lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ); cá nhân đồng chí Bí thư, hiệu trưởng nhà trường Vũ Thị Như Hoa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen... Tập thể Trường Mầm non Tân Hòa A vừa vinh dự được UBND tỉnh Phú Thọ (mới) tặng Bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2020-2025. Chi bộ nhà trường luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Sự ghi nhận trên là nguồn cổ vũ động viên để cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thi đua lan tỏa mô hình “Trường học hạnh phúc – Lấy trẻ làm trung tâm”, góp phần xây dựng nền giáo dục mầm non chất lượng, thân thiện và sáng tạo.

Ngọc Tuấn