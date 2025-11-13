Đảng bộ xã Vĩnh Phú tích cực tham gia góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng do Trung ương phát động, Đảng ủy xã Vĩnh Phú đã tổ chức quán triệt, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của các chi bộ, cán bộ, đảng viên đối với các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đảng bộ xã Vĩnh Phú hiện có 72 chi bộ trực thuộc với gần 2.000 đảng viên. Ngay sau khi được quán triệt nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ tập thể. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề cốt lõi của sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại, thể hiện rõ niềm tin, tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Đảng và đất nước.

Cán bộ, đảng viên xã Vĩnh Phú góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Qua tổng hợp, đa số ý kiến thống nhất cao với bố cục, nội dung và tinh thần đổi mới của các dự thảo văn kiện. Cán bộ, đảng viên đánh giá, các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, phản ánh đầy đủ thành tựu to lớn của đất nước sau 40 năm đổi mới, đồng thời thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc đến năm 2045.

Bên cạnh việc khẳng định thành tựu, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn góp ý, đề nghị cơ quan soạn thảo văn kiện cần đánh giá sâu hơn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính, đổi mới mô hình tăng trưởng và phân bổ nguồn lực phát triển vùng. Việc phân tích nguyên nhân, nêu rõ trách nhiệm và bài học kinh nghiệm được coi là cơ sở quan trọng để xác định phương hướng, giải pháp thiết thực, khả thi cho giai đoạn tới. Nhiều ý kiến từ cơ sở nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, coi đây là một tiêu chí trọng tâm trong hoạch định chính sách phát triển quốc gia. Các đại biểu đề nghị văn kiện cần cụ thể hóa hơn các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và tăng trưởng bao trùm, phù hợp với xu thế phát triển và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy xã Vĩnh Phú thống nhất khẳng định: Văn kiện tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển, chú trọng việc sửa đổi các văn bản pháp lý quan trọng như Luật Đất đai, Luật Đầu tư công và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa, cải cách hành chính để tạo ra môi trường minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình và tạo ra các mô hình kinh tế bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất và quản lý, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, đặc biệt là công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao đời sống cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ toàn dân, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội phát triển và hưởng lợi từ chính sách an sinh. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Từ thực tiễn ở cơ sở, Đảng ủy xã Vĩnh Phú đề nghị ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bổ sung, cụ thể hóa việc tổng kết, rút kinh nghiệm trong từng lĩnh vực trọng yếu, gắn kết quả với trách nhiệm cá nhân, tập thể. Làm rõ hơn các giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội.

Thúy Hường