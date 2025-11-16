Tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao chất lượng cán bộ

Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Thiếu tướng Trần Anh Du - Uỷ viên BTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ đánh giá cao tinh thần đổi mới, bản lĩnh chính trị và quyết tâm rất lớn thể hiện trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là nội dung tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là một chủ trương lớn, rất đúng, rất trúng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Trần Anh Du - Uỷ viên BTV Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ

Từ thực tiễn theo dõi quá trình tổ chức, sắp xếp bộ máy thời gian qua, Thiếu tướng Trần Anh Du mong rằng Đảng và Nhà nước sớm ban hành tiêu chí và phương pháp sắp xếp thật rõ ràng, bảo đảm “giảm đúng, giảm trúng”.

Thiếu tướng Trần Anh Du đề nghị Đại hội XIV tiếp tục khẳng định rõ quan điểm: Tinh giản biên chế phải gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất đối với tổ chức và cán bộ. Cùng với đó, cần hoàn thiện các cơ chế tuyển chọn, đánh giá, đề bạt cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, dựa trên năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, tư duy cục bộ địa phương hay “sức ỳ” trong đổi mới. Song song với việc tinh gọn bộ máy, tôi đặc biệt mong Đảng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là ở các vùng còn khó khăn; tạo nguồn nhân lực kế cận có bản lĩnh, có tri thức, có khát vọng cống hiến. Đây cũng là yêu cầu thực tiễn của Phú Thọ - nơi đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính quy mô lớn và rất cần một lớp cán bộ mới, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong mô hình chính quyền hai cấp.

Cuối cùng, cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác cán bộ. Khi dân tin, dân đồng lòng, bộ máy tinh gọn mới thật sự hiệu quả; cán bộ được lựa chọn mới thật sự đủ đức, đủ tài, đủ uy tín để gánh vác trọng trách trước Đảng và Nhân dân.

Thiếu tướng Trần Anh Du tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân, chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy giai đoạn mới sẽ đạt kết quả bền vững, trở thành động lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, mạnh và vững chắc trong thời kỳ mới.

Hải Yến (ghi)