Phát huy vai trò xung kích của cán bộ trẻ trong chuyển đổi số chính quyền địa phương

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV, Đảng ta xác định đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một trong những định hướng chiến lược mang tính dẫn dắt, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên số. Với lực lượng cán bộ trẻ đang trực tiếp làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, tôi nhận thấy chủ trương này hoàn toàn phù hợp thực tiễn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia.

Đồng chí Hoàng Tiến Đạt- Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh

Từ thực tiễn hoạt động của Đoàn Thanh niên các cơ quan UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Tiến Đạt - Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh kiến nghị Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh rõ hơn vai trò xung kích của thanh niên khu vực công - những người trực tiếp tham gia tham mưu, tổ chức thực hiện các chính sách chuyển đổi số tại địa phương.

Thứ nhất, cần có cơ chế, chương trình mang tính quốc gia để bồi dưỡng năng lực số, tư duy dữ liệu, tư duy đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ trẻ trong hệ thống chính quyền. Đây là lực lượng trực tiếp xử lý hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính, vận hành nền tảng số; do đó càng phải được đào tạo sâu về quản trị số, an toàn thông tin, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các tiêu chuẩn mới của chính quyền số.

Thứ hai, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương với địa phương và tổ chức Đoàn trong triển khai chiến lược chuyển đổi số. Việc phân công phải mạch lạc: Bộ, ngành ban hành tiêu chuẩn - địa phương triển khai - tổ chức Đoàn thanh niên đảm nhiệm vai trò cầu nối, tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các mô hình sáng tạo.

Thứ ba, đề nghị Trung ương quan tâm bảo đảm hạ tầng số cho các đơn vị hành chính sau sắp xếp, đặc biệt vùng sâu, vùng xa - nơi đội ngũ cán bộ trẻ phải xử lý khối lượng công việc lớn nhưng điều kiện công nghệ còn hạn chế. Nếu có sự đầu tư thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bao gồm đường truyền, dữ liệu dùng chung, nền tảng số liên thông, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ tăng rõ rệt.

Thứ tư, quá trình chuyển đổi số trong khối cơ quan hành chính nhà nước cần gắn với việc xây dựng văn hoá số công vụ: Kỷ luật - kỷ cương - minh bạch - trách nhiệm. Thanh niên sẵn sàng đi đầu trong thực thi văn hoá số này thông qua tinh thần nêu gương, làm việc trên môi trường số, thúc đẩy xử lý công việc không giấy tờ, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ trên không gian mạng.

Với những định hướng, cơ chế và nguồn lực phù hợp, đồng chí Hoàng Tiến Đạt tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ trẻ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt đưa chuyển đổi số từ chủ trương thành hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030 mà Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra.

Hương Giang (ghi)