Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương giành vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 3 - Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia

Em Lý Thái Dương, học sinh lớp 11 Hóa A, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã có màn thể hiện xuất sắc, liên tục bứt phá xuyên suốt 4 vòng thi và trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 3 - Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 với 180 điểm.

Em Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương giành vòng nguyệt quế Cuộc thi Tháng 3 - Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26.

Cuộc thi Tháng 3 - Quý 2 Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 chào đón sự tranh tài của 4 “nhà leo núi”: Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ), Nguyễn Ngọc Sáng (Trường THPT chuyên Sơn La), Dương Tuấn Kiệt (Trường THPT Tiên Lãng - Hải Phòng), Trần Công Dũng (Trường THPT chuyên Hà Tĩnh).

Kết quả này không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn là cơ hội để em Lý Thái Dương tiếp tục khẳng định năng lực, sự tự tin và bản lĩnh của mình tại một sân chơi trí tuệ lớn. Mỗi câu hỏi, mỗi phần thi là thử thách, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để tỏa sáng, qua đó góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Hùng Vương nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Hiền Mai