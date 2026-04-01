Hóc xương cá, nam thanh niên suýt thủng dạ dày

Bệnh nhân V.V.Q (xã Tam Dương Bắc, Phú Thọ) nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong tình trạng đau bụng dữ dội. Trước đó một ngày, sau khi ăn lẩu, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện cơn đau và mức độ ngày càng tăng. Khi không thể chịu đựng, bệnh nhân đã đến viện thăm khám.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Thăm dò chức năng đã tiến hành nội soi tiêu hóa bằng hệ thống Olympus Evis X1 CV1500 hiện đại, nhập khẩu từ Nhật Bản. Kết quả cho thấy dạ dày có dịch vàng, niêm mạc phù nề, xung huyết và phát hiện một dị vật xương cá dài khoảng 2cm tại thân vị.

Ê- kíp nhanh chóng can thiệp và lấy thành công chiếc xương cá ra khỏi dạ dày, giúp bệnh nhân tránh được những biến chứng nguy hiểm.

Yếu tố tạo nên hiệu quả vượt trội trong nội soi tiêu hóa tại Lạc Việt chính là việc ứng dụng hệ thống nội soi Olympus Evis X1 CV1500 với nhiều ưu điểm nổi bật:

Phát hiện sớm các tổn thương viêm, loét và dấu hiệu tiền ung thư

Hình ảnh sắc nét, độ phân giải cao, quan sát rõ niêm mạc

Xác định chính xác vị trí tổn thương, điểm chảy máu

Rút ngắn thời gian thủ thuật, nâng cao hiệu quả điều trị

Khả năng phóng đại mạnh, tiếp cận tổn thương ở khoảng cách gần

Công nghệ ánh sáng dải tần hẹp (NBI) giúp làm rõ bất thường mạch máu và niêm mạc

Nhờ công nghệ tiên tiến, các bác sĩ có thể phát hiện cả những tổn thương rất nhỏ, kể cả dấu hiệu ung thư giai đoạn sớm – điều mà nội soi thông thường dễ bỏ sót. Cùng với đó là đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu, trực tiếp thực hiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn – chính xác – hiệu quả, mang lại sự an tâm cho người bệnh.

Ngọc Lan (Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt)