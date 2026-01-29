Hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ: Chủ động, kết nối, cùng doanh nghiệp khu vực vươn tầm phát triển

Chiều 29/1, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất năm 2026. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Quân - Ủy viên Đoàn Chủ tịchTrung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ chủ trì hội nghị.

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ hiện có trên 300 hội viên. Năm 2025, các hoạt động của Hội được triển khai đồng bộ, thiết thực, bám sát mục tiêu kết nối - hỗ trợ - phát triển hội viên. Các doanh nghiệp hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, đồng thời đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Hội đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến hợp tác với Tập đoàn Nagakawa (Nhật Bản), mở ra những cơ hội giao thương và hợp tác đầu tư tiềm năng; phối hợp tổ chức “Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam - Cụm Tây Bắc Bộ”... Qua đó, khẳng định vai trò chủ động, kết nối và hành động của Hội Doanh nhân trẻ Phú Thọ trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp khu vực vươn lên phát triển.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã nêu ra thực trạng của 3 khu vực về hoạt động, thuận lợi, khó khăn thời gian qua, đồng thời đưa ra những đề xuất, thống nhất về cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy nhân sự; kế hoạch thực hiện các chương trình An sinh xã hội, đặc biệt là chương trình “Tết Nhân ái năm 2026”; kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026; định hướng phát triển của Hội trên cơ sở tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành cùng hội viên trong sản xuất - kinh doanh.

Bước sang năm 2026, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ xác định tập trung đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước.

Cùng với đó, Hội tiếp tục chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng văn hóa doanh nhân trẻ bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Đinh Vũ