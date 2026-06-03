Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương: 1.401 thí sinh hoàn thành bài thi môn chuyên

Sáng 3/6, cùng với các thí sinh tại Hội đồng coi thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ , 1.401 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã hoàn thành bài thi môn chuyên - môn thi cuối cùng của Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Ghi nhận tại Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương (phường Việt Trì), công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc; đề thi có tính phân hóa cao.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương sáng 3/6.

Dù thời tiết tại phường Việt Trì tiếp tục nắng nóng gay gắt từ đầu giờ sáng, song tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương, không khí vẫn được duy trì nghiêm túc, trật tự. Phía ngoài cổng trường, hàng trăm phụ huynh cùng lực lượng tình nguyện, công an, giao thông... có mặt từ sớm, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp sức tinh thần cho các sĩ tử.

Tình nguyện viên hướng dẫn, đồng thời lưu ý các thí sinh về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi.

Thầy giáo Đào Mạnh Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi cho biết: Để phục vụ các thí sinh đăng ký dự thi các môn chuyên, Hội đồng thi đã bố trí 66 phòng thi với đầy đủ cơ sở vật chất. Trước đó, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn để đảm bảo tuyệt đối các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, điện... Nhờ chuẩn bị chu đáo, tình hình an ninh trong và ngoài khu vực thi được bảo đảm an toàn tuyệt đối, giúp thí sinh có tâm lý thoải mái, tự tin làm bài.

Thí sinh chuẩn bị thi môn chuyên tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương sáng 3/6.

Năm nay, các thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên dự thi các bài thi chuyên tương ứng. Riêng đối với lớp chuyên Tin học, thí sinh có thể lựa chọn thi môn Tin học hoặc môn Toán; các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học thi các bài thi Khoa học tự nhiên tương ứng; lớp chuyên Lịch sử và Địa lí thi bài thi Lịch sử và Địa lí phân môn tương ứng. Đối với các lớp chuyên ngoại ngữ gồm Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Hàn, thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh (chung đề với đề thi chuyên Tiếng Anh).

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi môn chuyên tại Hội đồng coi thi THPT chuyên Hùng Vương.

Sau 150 phút làm bài căng thẳng, đúng 10h35, tiếng trống thu bài vang lên. Bước ra khỏi khu vực thi, nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành chặng đường quan trọng, dù đa số đánh giá đề thi chuyên năm nay có độ phân hóa rất cao, đòi hỏi tư duy sâu.

Nữ sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành kỳ thi.

Niềm vui của thí sinh và phụ huynh vì đã hoàn thành chặng đường quan trọng.

Dự thi vào lớp chuyên Toán, thí sinh Dương Việt Thái (học sinh Trường THCS Lũng Hòa) chia sẻ: “Đề thi chuyên Toán năm nay có độ khó cao và cấu trúc phân hóa rõ rệt ở các câu hình học và số học nâng cao. Dù 3 môn chung em tự tính được trên 24 điểm, nhưng với môn chuyên sáng nay, em áp lực hơn và dự kiến làm được khoảng trên 65% đề thi”.

Cùng chung nhận định về độ khó của đề chuyên, em Bùi Ngọc Diệp (học sinh Trường THCS Hùng Vương) đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên Sinh học cho biết: “Đề thi môn Sinh học hơi dài và có nhiều kiến thức hàn lâm, đòi hỏi chúng em phải có năng lực tự học và mở rộng kiến thức tốt. Em nỗ lực làm được khoảng 70% đề thi”.

Em Nguyễn Bảo Tuyền (học sinh Trường THCS Gia Cẩm) đánh giá đề thi chuyên năm nay có độ phân hóa rất cao, đòi hỏi tư duy sâu.

Là một trong những thí sinh hoàn thành bài thi sớm nhất, em Nguyễn Bảo Tuyền (học sinh Trường THCS Gia Cẩm) đặt mục tiêu vào lớp chuyên Tiếng Hàn bộc bạch: “Dù biết tỷ lệ chọi vào các lớp chuyên ngoại ngữ năm nay rất cao, đề thi tương đối khó nhưng em vẫn quyết tâm thử sức. Hoàn thành xong môn chuyên hôm nay với kết quả làm bài đạt khoảng 70%, em cảm thấy thoải mái”.

Các tì nh nguyện viên luôn có mặt kịp thời, động viên, chia sẻ niềm vui cùng các sĩ tử sau khi hoàn thành bài thi.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026 - 2027, Trường THPT Chuyên Hùng Vương được giao chỉ tiêu tuyển sinh 17 lớp 10 với 595 học sinh (35 học sinh/lớp). Trong đó, các lớp chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Ngữ văn tuyển sinh 2 lớp; các lớp chuyên: Sinh học, Lịch sử, Địa lí và các lớp chuyên ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Hàn) tuyển sinh 1 lớp.

Công tác chấm thi sẽ được triển khai ngay sau khi kỳ thi kết thúc để sớm công bố kết quả.

Đinh Vũ