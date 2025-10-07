Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 7/10/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ hai, sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Bùi Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Duy Đông – Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định: 9 tháng đầu năm 2025, Ban thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chương trình công tác. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 10,22% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn mục tiêu 9% Chính phủ giao. Đây là mức tăng trưởng kinh tế khá, khẳng định sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ nền kinh tế của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27% so với cùng kỳ, vượt xa mức tăng cả nước. Ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, sản lượng cây lương thực có hạt đạt 1,24 triệu tấn, tăng 3,2%. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, đón khoảng 3,65 triệu lượt khách, doanh thu gần 12 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 42 nghìn tỷ đồng, bằng 103,9% dự toán Trung ương, tăng 26,9%. Toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 63,2%. Thu hút FDI đạt hơn 912 triệu USD, vốn DDI đạt hơn 62 nghìn tỷ đồng, có 3.800 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số 40.900 doanh nghiệp. Sau hợp nhất, tổ chức bộ máy hành chính nhanh chóng ổn định, hồ sơ trực tuyến đạt 84,9%. Tỉnh Phú Thọ xếp thứ 2/34 toàn quốc về dịch vụ công trực tuyến. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kiểm tra giám sát luôn được coi trọng, các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Bùi Văn Trường – Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm

Công tác tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 (đạt trên 90%); phối hợp với công an tỉnh thực hiện hướng dẫn đổi thẻ đảng viên theo quy định của Trung ương; xem xét 18 hồ sơ kết nạp đảng và 68 hồ sơ chuyển đảng chính thức; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng 5.140 đảng viên. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030...

Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh – Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đã đề cập đến những khó khăn về cơ sở vật chất trụ sở làm việc phân tán; mô hình chính quyền 2 cấp có lúc, có nơi còn vướng mắc; thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực; hệ thống cơ sở dữ liệu chưa tích hợp đồng bộ; công tác phân cấp, phân quyền còn bất cập. Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và giải ngân nhiều dự án chậm, nhất là các dự án trọng điểm.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2025 đạt mức tăng trưởng 10,3% cả năm, các đại biểu đề nghị tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch; hoàn thiện quy hoạch 12 khu công nghiệp và giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời đẩy mạnh lập, phê duyệt các quy hoạch đô thị, nông thôn, sử dụng đất, phát triển đô thị...

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Hội nghị đã nghe và thông qua kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025; công tác phát triển đảng viên; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo đề nghị của UBND tỉnh; Đề án đề nghị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ UBND.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2025 với khối lượng công việc rất lớn, do vậy Ban Chấp hành cùng tập thể Đảng bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai ngay Nghị quyết, Chương trình hành động của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với chỉ đạo triển khai, thực hiện các đề án về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chủ trương lớn của Đảng. Tiếp tục rà soát, xắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với sắp xếp tổ chức hành chính để nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ. Lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát các quy chế làm việc của cấp uỷ đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đúng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức đảng bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng tập huấn công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ...

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ quan trọng cần khẩn trương hoàn thành, đồng chí Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị triển khai thực hiện ngay các nội dung đã thống nhất; tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; không để gián đoạn công việc, không bỏ trống lĩnh vực và nhiệm vụ được giao sau sắp xếp và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai, thực hiện.

Đinh Vũ