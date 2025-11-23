Đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ở Xuân Lũng

Sau thời gian ngắn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ - đơn vị hành chính mới được sắp xếp trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Xuân Huy, Xuân Lũng và Tiên Kiên (thuộc huyện Lâm Thao cũ) đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt là khâu đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, UBND xã Xuân Lũng đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu; không để gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, Xuân Lũng đã tạo bước tiến rõ rệt trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lũng

Đồng chí Vũ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lũng cho biết: Sau khi sáp nhập, điều kiện của xã còn khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, Trung tâm được tạo những điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện lắp đặt các trang thiết bị đảm bảo như: Máy lấy số tự động, máy tra cứu thủ tục hành chính, bố trí hai máy phục vụ hỗ trợ người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến. Trang bị hệ thống camera giám sát có ghi âm, khi có vấn đề xảy ra tại Trung tâm thì kịp thời theo dõi, xử lý; hệ thống này được kết nối với trung tâm của tỉnh.

Đồng thời, các cán bộ của Trung tâm cũng đã xây dựng hướng dẫn quy trình thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến bằng tờ rơi và in, cấp phát cho người dân. Nội dung đó cũng được đăng trên Trang thông tin của xã và đã đề nghị cán bộ, công chức khối Đảng, chính quyền chia sẻ trên zalo, facebook để người dân nắm rõ. Sau đó, xây dựng video hướng dẫn nộp hồ sơ, từ bước chuẩn bị đến thanh toán và theo dõi kết quả. Tại Trung tâm cũng đã lắp đặt hệ thống loa, khi có đông người dân đến thực hiện nộp hồ sơ để nghe và làm theo.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, UBND xã bước đầu triển khai và sử dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Việc ứng dụng AI được thực hiện trên cả hai nhóm đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp. AI được tích hợp và sử dụng trong nhiều hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân; đôn đốc bộ phận phòng chuyên môn liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hạn chế thấp nhất hồ sơ giải quyết quá hạn, phục vụ tốt nhất cho người dân.

Công dân đến giao dịch tại UBND xã qua Trung tâm Phục vụ hành chính công đều được cán bộ, công chức tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, đảm bảo quyền lợi. Anh Nguyễn Cao Cường ở khu 3, xã Xuân Lũng cho biết: Sau sáp nhập, người dân tự tin hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán điện tử, hay tiếp cận các dịch vụ công mà không cần phải đi lại xa xôi, giảm bớt thời gian chờ đợi, rất nhanh chóng và thuận tiện...”.

Anh Nguyễn Cao Cường ở khu 3, xã Xuân Lũng được công chức Trung tâm hướng dẫn thực hiện các thủ tục xin trích lục khai tử cho người thân một cách nhanh gọn

Qua đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện theo quy trình trên cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia, như: Từ ngày 1/7 - 15/11/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 2.780 hồ sơ; trong đó, trực tuyến 2.678 hồ sơ, trực tiếp 102 hồ sơ (từ tháng 9 trở lại đây, 100% hồ sơ đã được nộp trực tuyến). Hồ sơ đã giải quyết 2.742 hồ sơ: trả sớm hạn 2.228 hồ sơ, trả đúng hạn 459 hồ sơ, trả quá hạn 55 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ: Số hóa thành phần hồ sơ tiếp nhận 2.565/2.780; tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ 2.750/2.750. Nhờ những nỗ lực đó, Xuân Lũng xếp thứ 83/148 xã, phường toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính tổng hợp, thể hiện quyết tâm cao trong chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân.

Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, UBND xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và Đảng ủy xã, tập trung ban hành, triển khai đồng bộ hệ thống văn bản bảo đảm, kịp thời, đúng quy trình, tạo sự thống nhất trong quản lý, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể và các khu dân cư trên địa bàn. Cùng với đó, xã quan tâm đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, tập trung ưu tiên bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ sử dụng hiệu quả công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ người dân

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, vẫn còn một số những khó khăn như: Một số trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng còn thiếu, đã xuống cấp, cần được đầu tư, thay thế, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu. Nguồn kinh phí dành cho chuyển đổi số còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số tuy được triển khai nhưng hiệu quả chưa đồng đều...

Dù mới vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian ngắn, nhưng Xuân Lũng đã nhanh chóng ổn định, thích ứng linh hoạt, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, gần dân và vì dân. Vì vậy, xã Xuân Lũng đang từng bước trở thành điểm sáng đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, mở ra hướng phát triển bền vững cho giai đoạn mới.

Đinh Tú