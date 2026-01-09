Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo quản lý Nhà nước về đô thị, nhà ở

Ngày 9/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan và các địa phương báo cáo một số nội dung quản lý Nhà nước về phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, công tác quản lý Nhà nước về các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh chủ yếu gồm: Dịch vụ chiếu sáng công cộng; thoát nước và xử lý nước thải; trồng, quản lý, chăm sóc cây xanh; công viên; vệ sinh môi trường và các dịch vụ khác theo quy định. Hiện nay, việc quản lý dịch vụ công ích còn những vướng mắc do một số dịch vụ công ích đô thị có phạm vi phục vụ từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên nên khó xác định chủ thể quản lý thống nhất; khó khăn trong phân tách, tài sản hạ tầng. Việc xác định giá, dự toán, thanh quyết toán dịch vụ công ích đô thị trong điều kiện chuyển tiếp còn lúng túng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các địa phương rà soát, phân định rõ nội dung nào thuộc thẩm quyền của tỉnh quản lý, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Các sở, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn các địa phương về thủ tục đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ công ích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm cung ứng tốt nhất các dịch vụ công ích, không để gián đoạn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026 để đảm bảo chỉnh trang đô thị phục vụ Nhân dân.

Đối với công tác quản lý Nhà nước về tiếp nhận, bàn giao hạ tầng các dự án đô thị, nhà ở, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại các dự án đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp nhận, bàn giao hạ tầng các dự án đô thị, nhà ở ngay từ bước lập phương án bàn giao trong hồ sơ chủ trương đầu tư cho đến khi triển khai, hoàn thành dự án. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu kịp thời UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã cho ý kiến vào báo cáo thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Quỳnh Lâm tại phường Hòa Bình, phường Thống Nhất.

Văn Hải - Đặng Thưởng