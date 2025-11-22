Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2025

Sáng 22/11, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2025 cho 144 cán bộ, công chức, viên chức 36 xã, phường khu vực Vĩnh Phúc.

Khai mạc lớp tập huấn kến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2025

Những năm qua, Đảng và nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với công tác thanh niên, đặc biệt là việc xây dựng hoàn thiện luật pháp, chính sách và các cơ chế để giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có vị chí chiến lược là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của vùng Đông Bắc, với nhiều nguồn lực phát triển; đặc biệt là đội ngũ thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30 tuổi với khoảng 570.000 người, đây sẽ là nguồn nhân lực dồi dào góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh thời gian tới.

Xác định rõ lợi thế, vị trí, vai trò của đội ngũ thanh niên, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ, cơ quan tham mưu cho tỉnh về quản lý nhà nước về thanh niên rà soát, xây dựng Nghị quyết chuyên đề của tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phát triển thanh niên của tỉnh, dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tháng 12/2025.

Giảng viên chính Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn, chia sẻ các kỹ năng, nghiệp vụ của công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho các học viên

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được TS. Hoàng Thị Cường - Giảng viên chính, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn, chia sẻ các kỹ năng, nghiệp vụ của công tác quản lý nhà nước về thanh niên; các học viên tích cực trao đổi, tăng cường tương tác với giảng viên, chủ động đưa ra những tình huống phát sinh tại địa phương để cùng trao đổi, thảo luận, tìm ra những giải pháp cụ thể

Ngoài những nội dung kiến thức đã được xây dựng trong chương trình bồi dưỡng, TS. Hoàng Thị Cường cũng dành nhiều thời gian trao đổi, mở rộng thêm những kiến thức mới, thiết thực và đi sâu vào những kỹ năng, truyền đạt những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác và giảng dạy để phổ biến, trao đổi giúp các học viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc thực tế tại địa phương, nhất là những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các nội dung chương trình tập huấn được Ban tổ chức lớp xây dựng gắn với những hoạt động chuyên môn thiết thực. Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức bổ ích, có thêm các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống... khi áp dụng vào thực tế, đáp ứng được yêu cầu của công việc, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, tích cực chủ động hơn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu nhằm thực hiện Chiến lược, Nghị quyết phát triển thanh niên nói chung và công tác thanh niên tại địa phương nói riêng đạt kết quả, đáp ứng với yêu cầu của chung của tỉnh và của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngọc Lam