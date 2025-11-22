Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác cứu trợ, bảo vệ tính mạng của nhân dân

Sáng 22/11, đoàn công tác do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường, thăm hỏi và động viên đồng bào đang bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

Tại điểm ngập sâu xã Diên Điền, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi các hộ dân tại nơi tránh lũ tập trung và tặng quà cho người dân tránh lũ.

Tham gia đoàn còn có đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến công tác được triển khai trong thời điểm khẩn cấp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và kịp thời của Trung ương đối với nhân dân miền trung nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành đang trực tiếp thực hiện công tác cứu nạn, cứu trợ đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại cũng như các biện pháp ứng phó trong những ngày qua.

Tiếp cận điểm ngập sâu tại xã Diên Điền, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi các hộ dân tại nơi tránh lũ tập trung, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà bà con đang gánh chịu sau nhiều ngày mưa lũ. Đồng chí nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị luôn theo dõi sát sao, coi việc bảo vệ an toàn tính mạng và ổn định đời sống nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí trao tặng những phần quà hỗ trợ trước mắt, động viên bà con sớm vượt qua hoạn nạn, khôi phục cuộc sống thường ngày.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi và tặng quà cho người dân tránh lũ tại xã Diên Điền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết, từ ngày 16-21/11, toàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng, đặc biệt hai ngày 19 và 20/11 ghi nhận lượng mưa vượt nhiều mốc lịch sử. Hoàn lưu bão kết hợp mưa dồn dập khiến mực nước các sông suối dâng nhanh đột ngột, gây ngập sâu từ 1-3m tại hàng loạt khu dân cư ven sông.

Nhiều tuyến quốc lộ trọng yếu như 27C, 27B, 26, 26B, 1B cùng các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ bị chia cắt. Tại các đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại về người và cản trở đáng kể công tác cứu hộ.

Trước diễn biến cực kỳ phức tạp, tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh liên tục có mặt tại những vùng xung yếu để trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ người dân. Tại khu vực ngập sâu vùng 18, lực lượng chức năng đã dùng ca nô, xuồng máy và nhiều phương tiện đặc chủng để tiếp cận từng hộ dân, đưa người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật đến nơi an toàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ.

Song song với nhiệm vụ cứu hộ, tỉnh khẩn trương phân bổ lương thực, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm đến từng thôn, tổ dân phố, nhất là các khu vực bị cô lập nhiều ngày. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và thanh niên xung kích với hơn 15.800 cán bộ, chiến sĩ cùng 283 phương tiện đã được điều động tối đa. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng tích cực hỗ trợ phương tiện, vật tư và hàng cứu trợ để chung tay giúp đỡ bà con vùng bị thiệt hại.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 15.396 hộ với hơn 48 nghìn nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập lụt; gần 3.300 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Thiệt hại về người ghi nhận 14 trường hợp tử vong, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 13.300 ha cây trồng bị hư hại; hơn 24 nghìn gia cầm và 241 gia súc bị cuốn trôi. Hàng trăm công trình thủy lợi bị sạt lở, nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã bị vùi lấp. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, chưa tính nhiều tổn thất khác của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành 50 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại mưa lũ.

Để nhanh chóng ổn định đời sống, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt giải pháp khắc phục hậu quả. Ngành nông nghiệp hỗ trợ người dân tiêu úng, chuẩn bị khôi phục sản xuất. Ngành giao thông tập trung san gạt đất đá, xử lý các điểm sạt lở để từng bước thông tuyến. Điện lực huy động lực lượng để khôi phục cấp điện cho bệnh viện, cơ quan công quyền và khu dân cư trọng điểm. Các doanh nghiệp viễn thông dựng trạm phát sóng lưu động, khắc phục sự cố đứt cáp nhằm duy trì liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành. Các điểm sơ tán được bảo đảm đầy đủ lương thực, chỗ ở và chăm sóc y tế.

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự quyết liệt của tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng chức năng. Đồng chí biểu dương hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích và lực lượng cơ sở đã dầm mình trong nước lũ, không quản hiểm nguy để cứu dân. Những hình ảnh đó, theo đồng chí, thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đặt việc bảo vệ tính mạng Nhân dân lên trên hết, đồng chí yêu cầu tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chính phủ; dồn mọi nguồn lực cho công tác cứu trợ, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men hoặc bị cô lập mà không tiếp cận được hỗ trợ. Đồng chí đặc biệt lưu ý các lực lượng chú trọng bảo vệ trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật; chủ động ứng phó mọi tình huống, không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

Cán bộ chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cứu hộ nhân dân tại phường Tây Nha Trang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh tiếp tục tìm kiếm người mất tích, sửa chữa các công trình giao thông, điện lực, viễn thông; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng sau lũ để phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời, nhấn mạnh việc vận hành hồ đập phải tuân thủ chặt chẽ quy trình, bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tích nước vượt ngưỡng an toàn trong khi thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường.

Về công tác truyền thông, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính thống, kịp thời; đồng thời kiên quyết phản bác các thông tin giả, thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân tử vong và mất tích; đồng thời yêu cầu địa phương bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho người dân bị thiệt hại; chăm lo cả vật chất lẫn tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phục hồi sau thiên tai.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành 50 tỷ đồng hỗ trợ địa phương. Đây là nguồn lực hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của đồng bào cả nước đối với nhân dân Khánh Hòa, góp phần giúp tỉnh sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống sau lũ.

Nguồn nhandan.vn