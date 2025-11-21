Chuẩn bị chu đáo Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều 21/11, ngay sau khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã chủ trì hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh mở rộng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thảo luận, thống nhất các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và nội dung tham mưu triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dự kiến tổ chức vào các ngày 27, 28/11 với 336 đại biểu chính thức. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh đã điều chỉnh cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa I theo hướng dẫn; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được triển khai bài bản. Dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đã hoàn thành việc lấy ý kiến đóng góp, tiếp thu 6 bước theo kế hoạch...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác tham mưu, triển khai công tác bầu cử.

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị và các ý kiến thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh yêu cầu rà soát lại tiến độ tất cả các công việc chuẩn bị cho đại hội, lễ dâng hương và các phiên của đại hội. Lưu ý các tham luận tại đại hội phải thật sự tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực, cân đối cả 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Đảm bảo tốt an ninh trật tự, chuẩn bị chu đáo cho đại biểu về dự đại hội từ nơi ăn, nghỉ, tiếp đón và công tác tuyên truyền về đại hội.

Về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng chí Bùi Thị Minh yêu cầu, ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban Bầu cử, căn cứ cơ cấu, số lượng, thành phần để chuẩn bị kỹ các nội dung hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo phù hợp theo quy định, hướng dẫn và đúng, trúng, không bị động; dự kiến thành phần tham gia hội nghị hiệp thương. Chuẩn bị kỹ chương trình hiệp thương; chủ động hướng dẫn cấp xã về công tác hiệp thương, có những nội dung phải “cầm tay chỉ việc” để nắm bắt kịp thời, tiếp cận dễ, triển khai hiệu quả.

