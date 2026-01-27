Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ nhất

Ngày 27/1, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khóa I tổ chức hội nghị lần thứ nhất triển khai các văn bản và một số nội dung nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026.

Thừa ủy quyền, Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Hoàng Thu Hà - Trưởng Ban Xây dựng tổ chức Hội (nay là Bộ phận Xây dựng tổ chức Hội).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội LHPN tỉnh khóa I; Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa I; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ I. Nghị quyết đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó tập trung thu hút, phát triển mới 4.600 hội viên phụ nữ; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho 500 phụ nữ có ý tưởng, dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phấn đấu hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý; hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 15 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an”, đồng thời đăng ký và thực hiện ít nhất một công trình hoặc phần việc cụ thể phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo.

Năm 2026, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hoá đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; đẩy mạnh vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ. Đồng thời, Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tham gia quản lý nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò tích cực, chủ động của tổ chức Hội và phụ nữ trong công tác đối ngoại Nhân dân.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2025.

Nhân dịp này, 1 cá nhân vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2025.

Đức Anh