Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Sáng 12/11, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I nhằm xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng và công bố quyết định chỉ định Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025- 2030.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Các đồng chí: Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Quang và các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa I thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Quy chế tiếp công dân, đối thoại trực tiếp đối với công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Quy định về tổ chức và hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với đó, các đại biểu cũng nghe Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo công tác tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí. Trong đó, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Hội nghị cũng công bố Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 6 đồng chí. Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư Thường trực chuyên trách làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa cho các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa cho các đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.

Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chia tay các đồng chí không tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các cơ quan tham mưu giúp việc được phân công khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo văn bản theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang trân trọng biểu dương và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ mới và mong muốn các đồng chí dù ở cương vị nào vẫn tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển chung của Đảng bộ.

Với Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh khẳng định: Đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trọng trách lớn lao, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ Nhất đã đề ra, đồng chí yêu cầu tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đồng thời, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, cơ quan, đơn vị; khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo các cơ quan và tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

