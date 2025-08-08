Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ

Sáng 8/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Thi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Đinh Anh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh, công việc tại Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; đầu mối giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hằng ngày. Đồng thời, đây cũng là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng theo phân cấp ngân sách; làm đầu mối quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực thuộc; bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ các hoạt động của Tỉnh ủy...

Do đó, đồng chí tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, quyết tâm nhanh chóng nắm bắt thông tin, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ từ đó thực hiện công tác tham mưu đảm bảo kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đồng chí Chánh Văn phòng cần phát huy vai trò hạt nhân xây dựng Đảng bộ, tập thể cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo công việc hiệu quả, vận hành thông suốt...

Đồng chí đặc biệt lưu ý, để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, Văn phòng Tỉnh uỷ được giao thường trực Tiểu ban Văn kiện và Tiểu Ban Tuyên truyền và Tổ chức đại hội, đồng chí Chánh Văn phòng cùng Cơ quan Văn phòng đẩy mạnh phối hợp cơ quan, bộ, ngành Trung ương, chuyên gia tiếp tục xin ý kiến để hoàn thành dự thảo các văn kiện đảm bảo súc tích, ngắn gọn, rõ ràng, có hệ thống, đảm bảo phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương, mang tính đại diện cho các lĩnh vực có tính khả thi cao cũng như hoàn thiện Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ. Nắm bắt, tham gia làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức cùng tập thể Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận sư quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự đồng hành, phối hợp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sở, ngành, UBND xã, phường; hỗ trợ của các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy để hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao.

