Phú Thọ vươn mình trong dòng chảy đổi mới

Mùa Xuân đầu tiên sau hợp nhất mở ra cho Phú Thọ sự phát triển rộng lớn hơn, giàu tiềm năng với nhiều kỳ vọng. Ba vùng đất với ba sắc thái - đô thị công nghiệp năng động, trung du giàu truyền thống lịch sử - văn hóa và miền núi sinh thái trù phú, nay hòa quyện trong một chỉnh thể mới. Sự hội tụ này không chỉ mở rộng về không gian địa lý, mà còn là sự kết tinh của tinh thần, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của vùng Đất Tổ. Trong nhịp Xuân rộn rã, Phú Thọ đang vươn mình, từng bước khẳng định vị thế trung tâm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Mạng lưới giao thông phát triển giúp Phú Thọ kết nối thuận lợi với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Vị thế mới - động lực mới

Trong bối cảnh đất nước chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, Phú Thọ bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi. Sự hợp nhất ba tỉnh tạo nên không gian phát triển rộng mở và tiềm lực lớn hơn, đưa Phú Thọ trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế, diện tích và dân số hàng đầu của vùng. Vị trí trung tâm liên vùng giúp Phú Thọ trở thành điểm nút quan trọng trên trục kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Mạng lưới giao thông đa dạng gồm đường bộ cao tốc, đường sắt và đường thủy không chỉ mở rộng không gian kinh tế mà còn thúc đẩy thương mại, logistics và dịch vụ phát triển mạnh. Đây là lợi thế so sánh rõ rệt mà không phải địa phương nào cũng có được.

Sự hội tụ của ba vùng đất với ba thế mạnh đặc trưng càng củng cố nền tảng phát triển bền vững của tỉnh. Vĩnh Phúc với công nghiệp FDI hiện đại, Phú Thọ với du lịch văn hóa - tâm linh và công nghiệp chế biến, Hòa Bình với nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái, tất cả đều bổ trợ cho nhau, tạo nên cấu trúc kinh tế đa trung tâm. Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế ba tỉnh tăng trưởng bình quân 7,5%/năm, vượt mức trung bình của cả nước, là minh chứng cho tiềm lực hội tụ đầy triển vọng.

Tại hội thảo với chủ đề “Nhận diện tiềm năng và định hướng phát triển tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất giai đoạn 2025 - 2030”, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh hướng đến xây dựng Phú Thọ sớm trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của đất nước về công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, xe máy... thu hút các ngành mới nổi, giá trị gia tăng cao. Khai thác tối đa lợi thế sẵn có để xây dựng Phú Thọ thành điểm đến hàng đầu, có thương hiệu, năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, lịch sử gắn với lễ hội, du lịch thể thao...

Sau hợp nhất, tỉnh hình thành ba vùng động lực rõ rệt: Vùng trung tâm là hạt nhân phát triển đô thị, giáo dục, y tế và dịch vụ chất lượng cao. Vùng phía Đông là địa bàn công nghiệp trọng điểm với hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, là lực đẩy quan trọng của công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và

logistics. Vùng phía Tây - Tây Nam phát triển sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu, nghỉ dưỡng khoáng nóng và du lịch cộng đồng.

Bên cạnh tiềm năng thiên nhiên và văn hóa, Phú Thọ còn sở hữu nguồn nhân lực trẻ, chất lượng giáo dục đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là nền tảng để tỉnh thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới, công nghiệp chế biến - chế tạo và dịch vụ hiện đại. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, các nền tảng dữ liệu, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics đang hình thành, mở đường cho quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sâu rộng.

Các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử được ưu tiên phát triển. (Trong ảnh: Công đoạn cắt kính của Công ty TNHH JNTC Vina, KCN Thụy Vân).

Đổi mới sáng tạo - chìa khóa của sự bứt phá

Xác định đổi mới sáng tạo là trụ cột xuyên suốt, là động lực để chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, tỉnh Phú Thọ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo đột phá mới về kết nối liên vùng và nội vùng; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế. Các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí chính xác... được ưu tiên phát triển; du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái và thương mại - dịch vụ tiếp tục được mở rộng để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nhất là chuyển đổi số trong doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số; phát triển văn hóa, xây dựng con người Phú Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước hợp nhất (tháng 6/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là ba vùng đất với ba bản sắc riêng biệt, như ba mạch nguồn văn hóa - lịch sử - con người của dân tộc Việt Nam, đã cùng chảy xuyên suốt qua chiều dài hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; là cái nôi của nền văn hóa Việt và nay đang hội tụ, gắn kết chặt chẽ trong một không gian phát triển mới đầy triển vọng. Sự gắn kết giữa đồng bằng công nghiệp - trung du lịch sử - miền núi sinh thái không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về địa giới hành chính, mà còn mở ra cơ hội hình thành một mô hình phát triển đa trung tâm, tích hợp cao, vừa đảm bảo tính kế thừa truyền thống, vừa hướng đến tương lai hiện đại.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường đầu tiên của nhiệm kỳ mới - giai đoạn mở ra nhiều thời cơ và thách thức. Với quy mô lớn hơn, vị thế cao hơn và tiềm năng phong phú hơn, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11 - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 220 - 230 triệu đồng. Phú Thọ phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao của vùng; là điểm đến tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế.

Trong sắc Xuân ấm áp đang trải dài trên khắp Đất Tổ, một mùa Xuân mới của khát vọng và niềm tin đang nảy nở. Phú Thọ - mảnh đất cội nguồn đang viết tiếp trang mới của mình trong dòng chảy đổi mới của đất nước, góp phần tạo nên một Việt Nam thịnh vượng và bền vững.

Việt Hà