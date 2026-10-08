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Chiều 8/10, xã Vạn Xuân tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi trong công tác giảm nghèo” năm 2026.
Lãnh đạo xã Vạn Xuân tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.
Các đội tham gia phần thi kiến thức.
Tại hội thi, 6 đội đến từ các thôn đã tham gia 3 phần thi, gồm: Chào hỏi, kiến thức và tuyên truyền. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi mang đến những phần thi sinh động, giàu sức thuyết phục và bám sát thực tiễn của từng thôn.
Hội thi góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đi vào cuộc sống, giúp người dân dễ tiếp cận và thụ hưởng.
Đây cũng là diễn đàn để các tuyên truyền viên trau dồi kỹ năng, giao lưu, học hỏi và đúc kết những cách vận động quần chúng hiệu quả. Đồng thời lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và các giải Khuyến khích, giải phụ cho các đội thi có thành tích xuất sắc.
Gia Thái - Hoài Vũ
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