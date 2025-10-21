Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở tổ về các báo cáo quan trọng

Hôm nay, 21/10, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận về các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch năm 2025 và dự kiến cho năm 2026.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước trong phiên khai mạc ngày 20/10. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cụ thể, buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 (trong đó có kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2026 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý).

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế; đầu tư công trung hạn; tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; dự kiến các kế hoạch: tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; đầu tư công trung hạn giai đoạn 202-2030; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguồn Vietnam+