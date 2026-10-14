Hơn 300 người tử vong do sốt xuất huyết ở Bangladesh

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Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Dịch vụ y tế Bangladesh (DGHS), tính đến ngày 13/10, hơn 100.000 người dân Bangladesh đã mắc sốt xuất huyết, trong đó 316 trường hợp đã tử vong.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại một bệnh viện ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh: Tân Hoa xã
Số ca tử vong do sốt xuất huyết năm nay bao gồm 71 ca vào tháng 10, 148 ca vào tháng 9, 43 ca vào tháng 8, 36 ca vào tháng 7 và 13 ca vào tháng 6.
Theo số liệu của DGHS, trong 24 giờ tính đến 8 giờ sáng ngày 13/10 (giờ địa phương), nước này ghi nhận thêm 9 ca tử vong và 1.954 ca mắc sốt xuất huyết.
Từ ngày 1 đến ngày 13/10, đã ghi nhận 23.776 ca mắc sốt xuất huyết mới.
Sốt xuất huyết, thường là bệnh mùa mưa ở Bangladesh, hiện đang lan rộng ra ngoài khung thời gian thông thường là từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm.
Thủ tướng Bangladesh Tarique Rahman ngày 13/10 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành các chiến dịch sử dụng loa phát thanh tại các khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống sốt xuất huyết.
Theo nhandan.vn
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