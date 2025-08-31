Hơn 400 VĐV tham dự Giải Taekwondo Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương

Ngày 31/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Giải Taekwondo Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương lần thứ II năm 2025.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các Đoàn VĐV tham dự Giải Taekwondo Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương lần thứ II năm 2025.

Các VĐV biểu diễn nội dung Quyền đồng đội tại lễ khai mạc.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 400 VĐV đến từ 20 CLB Taekwondo trên địa bàn tỉnh và một số CLB ở các địa phương lân cận ở khu vực phía Bắc. Các VĐV tham gia tranh tài ở một số nội dung gồm: Quyền tiêu chuẩn cá nhân nam, nữ; đôi nam, đôi nữ; đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam nữ và nhóm nội dung Đối kháng với nhiều hạng cân thuộc ba lứa tuổi Tiểu học, THCS, THPT để tìm ra chủ nhân của 195 bộ Huy chương.

Các VĐV nữ thi đấu nội dung Đối kháng nữ.

Ngay sau Lễ khai mạc, các VĐV đã cống hiến cho đông đảo người hâm mộ môn Taekwondo nhiều màn biểu diễn quyền và đòn đánh mục tiêu hết sức kỹ thuật, chính xác và đẹp mắt. Sau gần một ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao.

Đây là năm thứ 2 giải đấu được tổ chức trên quê hương Đất Tổ nhằm tạo sân chơi thường niên cho các võ sinh yêu thích bộ môn Taekwondo. Qua đó, không chỉ giúp các võ sinh của tỉnh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu và nâng cao kỹ năng chuyên môn trước những VĐV đến từ các CLB Taekwondo mạnh mà còn góp phần lan toả phong trào luyện tập Taekwondo rộng khắp trên toàn tỉnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại Nguyễn