Họp báo Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026

Chiều 2/9, tại SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức buổi Họp báo của 4 Đội tuyển Bóng đá nam gồm: U23 Bangladesh, U23 Singapore, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam trước thềm Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026.

Toàn cảnh buổi họp báo của Đội tuyển U23 Việt Nam.

Mở đầu phần họp báo của Đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Kim Sang -Sik gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân Việt Nam nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ông cho biết: Hôm nay làngày trọng đại của dân tộc Việt Nam và tôi tin đây sẽ động lực để các cầu thủ thi đấu tốt tại giải lần này.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: U23 Việt Nam đã giành được nhiều thành công trong những năm qua, đặc biệt với ngôi Vô địch Đông Nam Á 2025 vừa khép lại cách đây không lâu và điều này sẽ giúp các cầu thủ tự tin bước vào giải với quyết tâm cao. Về lực lượng, các cầu thủ đều có được tâm lý thoải mái, chỉ có Khuất Văn Khang gặp một chút vấn đề về sức khoẻ, song cậu ấy vẫn có thể kịp hồi phục để sẵn sàng cho trận đấu ngày mai gặp U23 Bangladesh.

HLV Kim Sang -Sik có nhiều chia sẻ đáng chú ý tại buổi họp báo.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, HLV Kim Sang -Sik cho biết: Ban huấn luyện đã xem video để nghiên cứu kỹ về các đội bóng ở cùng bảng và nhận định U23 Yemen sẽ là đối thủ mạnh nhất. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có những phân tích cụ thể để có đấu pháp phù hợp trong mỗi trận đấu. Đối với trường hợp không được đăng ký dự giải của cầu thủ việt Kiều Trần Thành Trung - cậu ấy có quyết tâm và khát khao cống hiến cho đội tuyển và tôi tin rằng Thành Trung sẽ có một tương lai tươi sáng cùng với Đội tuyển Quốc gia trong tương lai. Về khả năng ra sân của Lê Viktor, Ban huấn luyện sẽ tính toán và có lựa chọn phù hợp để cậu ấy có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình trong từng trận đấu gặp những đối thủ cụ thể.

Khép lại phần họp báo của Đội tuyển U23 Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc mong muốn khả giả cả nước cùng người hâm mộ Đất Tổ sẽ tiếp tục đến SVĐ Việt Trì để cỗ vũ tinh thần cho toàn đội. Ông nhấn mạnh: Bầu không khí đầy sôi động như tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup năm 2024 sẽ là điểm tựa quan trong để toàn đội thi đấu thật tốt, hướng đến mục tiêu góp mặt tại Vòng Chung kết U23 châu Á vào năm sau.

HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore đánh giá rất cao Đội tuyển U23 Việt Nam.

Tại buổi họp báo, HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore đánh giá rất cao thầy trò HLV Kim Sang -Sik. Ông cho biết: U23 Việt Nam không chỉ là đội bóng hàng đầu ở khu vực mà còn cả ở châu Á với lối chơi có trình độ và cường độ rất cao. Bản thân HLV Kim Sang -Sik cũng đã thể hiện rất tốt với nhiều thành công và đã xây dựng được lối chơi riêng đầy bản sắc cùng đội tuyển trong thời gian qua. Vì vậy, giải đấu lần này sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi có thể học hỏi và hướng đến trình độ chơi bóng tương đương như Việt Nam.

HLV Firdaus Kassim cho biết thêm về quá trình chuẩn bị của U23 Singapore: Chúng tôi đã sẵn sàng để các cầu thủ có thể chơi bóng với cường đội cao và với tất cả khả năng của mình để có được những kết quả tốt nhất. Tại giải đấu lần này, tôi đã lựa chọn các cầu thủ dựa trên năng lực và phong độ ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là cơ hội để các bạn ấy thể hiện và Ban huấn luyện sẽ đánh giá khả năng của từng cầu thủ, hướng tới những mục tiêu quan trọng cho bóng đá Singapore trong tương lai.

Trợ lý HLV Hassan Al Mamun của Đội tuyển U23 Bangladesh chia sẻ tại buổi họp báo.

Trong phần họp báo của Đội tuyển U23 Bangladesh, trợ lý HLV Hassan Al Mamun khiêm tốn cho biết: Giải đấu năm nay là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi lựa chọn những cầu thủ có chất lượng cho Đội tuyển Quốc gia Bangladesh trong tương lai. Ở bảng đấu này, Việt Nam rất mạnh khi vừa có được ngôi Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia. Trong khi đó, các đối thủ còn trình độ cũng tương đương nhau nên cơ hội sẽ giành cho đội bóng thi đấu tốt hơn.

Để chuẩn bị cho giải, U23 Bangladesh đã có các chuyến tập huấn và 2 trận giao hữu với nhiều kết quả rất tích cực. Về lực lượng tới Việt Nam lần này, ngoài Mitchell được đánh giá cao, chúng tôi vẫn còn những gương mặt nổi bật khác và tôi hi vọng thế hệ này sẽ có thể giúp bóng đá Bangladesh vươn xa hơn nữ trong tương lai.

Ông Al Suneini - HLV của Đội tuyển U23 Yemen gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức và tỉnh Phú Thọ đã đón tiếp nồng hậu và chu đáo ngay khi đội bóng đặt chân đến địa điểm lưu trú.

Phát biểu kết thúc buổi họp báo, HLV Al Suneini của U23 Yemen giành lời cảm ơn tới Ban tổ chức Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 và tỉnh Phú Thọ đã đón tiếp nồng hậu và chu đáo ngay khi đội bóng đặt chân đến địa điểm lưu trú. Ông nhấn mạnh: Chúng tôi mang đến Việt Nam đội hình với nhiều tài năng trẻ đang khát khao cống hiến cho đội tuyển kết hợp cùng những cầu có thủ kinh nghiệm chiến đấu để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của bóng đá Yemen.

Tại Bảng đấu này, các trận đấu sẽ không hề dễ dàng vì mỗi đối thủ sẽ mang đến những khó khăn khác nhau cho toàn đội. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu với tất cả khả năng để đạt được những kết quả tốt nhất. Mục tiêu của U23 Yemen chuẩn bị thật tốt trong từng trận đấu cụ thể để hướng đến Vòng Chung kết U23 châu Á 2026.

Ngày mai 3/9, lượt trận đầu tiên ở Bảng C sẽ diễn ra với trận đấu khai màn giữa U23 Singapore gặp U23 Yemen diễn ra vào lúc 16h trên SVĐ Việt Trì. Ngay sau đó vào lúc 19h sẽ là trận đấu tâm điểm giữa chủ nhà U23 Việt Nam gặp U23 Bangladesh.

Quốc Đại