Hợp tác du lịch Hà Nội - Vĩnh Long: Mở rộng hành trình, nhân đôi trải nghiệm

Với tiềm năng du lịch rộng lớn của tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập, việc liên kết du lịch giữa Thủ đô Hà Nội và Vĩnh Long đang mở ra nhiều chiến lược và cơ hội mới trong xây dựng sản phẩm, tăng trải nghiệm cho du khách, đặc biệt khách quốc tế khi đến Việt Nam. Đó là nội dung then chốt trong hội nghị Xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội và Vĩnh Long diễn ra sáng 5-11 tại tỉnh Vĩnh Long.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 250 đại biểu, là các cơ quan quản lý du lịch, Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương.

Đoàn khảo sát của Sở Du lịch Hà Nội tại điểm du lịch Cồn Hô (tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 4-11. Ảnh: Nguyễn Cường

Từ Thủ đô đến Tây Nam Bộ

Hội nghị xúc tiến, hợp tác, quảng bá, phát triển du lịch giữa Hà Nội và Vĩnh Long được tổ chức trong bối cảnh việc sáp nhập tỉnh Vĩnh Long với tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh, hình thành tỉnh mới mang tên Vĩnh Long đã tạo nên một không gian phát triển rộng mở hơn. Đây là dịp quan trọng để các địa phương cùng tăng cường kết nối, phát huy tiềm năng, thế mạnh, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.C

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu chia sẻ, hành động của ngành du lịch Hà Nội và Vĩnh Long khẳng định quyết tâm đóng góp tích cực vào thành quả chung của ngành du lịch cả nước. Việc liên kết hợp tác lần này tiếp nối tinh thần hợp tác giữa du lịch Hà Nội và các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, đánh dấu bước khởi động quan trọng trong chuỗi hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa hai vùng. Thông qua chương trình, các bên sẽ cùng thúc đẩy du lịch nội địa bằng các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi địa phương, hướng tới mở rộng thị trường khách, tăng cường trao đổi và phát triển bền vững.

Còn theo Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung, thời gian qua, việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Vĩnh Long (sáp nhập tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh) và thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung thông tin về hoạt động liên kết hai địa phương. Ảnh: N.C

“Hai địa phương thường xuyên gắn kết, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước; công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh du lịch của hai địa phương liên kết xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch, các tuyến điểm du lịch liên vùng, ưu tiên giới thiệu các chương trình tham quan du lịch”, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung chia sẻ.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.C

Đánh giá về hoạt động liên kết, quảng bá du lịch giữa Hà Nội – Vĩnh Long, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi cho rằng, sự hợp tác giữa hai địa phương là cơ hội quan trọng để mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường liên kết tour, tuyến, quảng bá sản phẩm du lịch đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

“Hoạt động liên kết này là bước đi thiết thực gắn kết thị trường khách phía Bắc với sản phẩm du lịch đặc trưng miền Tây Nam Bộ, từ đó hình thành chuỗi giá trị liên vùng, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước”, bà Phan Linh Chi nhận định.

Để liên kết trở thành sản phẩm hiệu quả

Tại sự kiện, các đại biểu, doanh nghiệp du lịch của hai địa phương cũng chia sẻ, đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch Vĩnh Long cũng như để tăng tính hiệu quả cho hoạt động liên kết du lịch giữa Hà Nội – Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ. Ảnh: N.C

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ, Hà Nội là cửa ngõ đón khách quốc tế thông qua sân bay Nội Bài, vì thế việc mở rộng các hoạt động liên kết du lịch giữa Hà Nội và các địa phương, trong đó có Vĩnh Long rất quan trọng để tăng trải nghiệm cho du khách. “Du lịch Vĩnh Long có nhiều điểm nổi bật khác mà miền Bắc không có, như trải nghiệm sông nước miệt vườn, khám phá vùng rừng ngập mặn, ghe thuyền và văn hoá dân dã thân tình, chân thật của người dân miền Tây”, ông Nguyễn Tiến Đạt đánh giá.

Tuy nhiên, ông Đạt cũng nêu những hạn chế của du lịch Vĩnh Long, đó là hệ thống giao thông còn hạn chế, thiếu cơ sở lưu trú chất lượng để níu chân du khách. Bên cạnh đó, giá vé máy bay từ Hà Nội vào miền Nam hiện còn cao, chưa kích cầu được du khách trải nghiệm. Từ những nhận định trên, ông Nguyễn Tiến Đạt đề xuất, tỉnh Vĩnh Long cần có chiến lược đầu tư về hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thông; đa dạng hoá sản phẩm du lịch, nên tập trung cho du lịch MICE (du lịch kết hợp hội họp, tổ chức sự kiện), du lịch trải nghiệm; đa dạng hoá hoạt động quảng bá du lịch trên các nền tảng mạng xã hội để tăng hiệu quả đón khách hai chiều giữa Hà Nội – Vĩnh Long.

Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng chia sẻ ý kiến tại hội nghị. Ảnh: N.C

Còn theo Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng, Vĩnh Long với đặc trưng vùng sông nước rộng lớn và văn hoá cộng đồng đặc sắc đã tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc mang dấu ấn riêng. Ông Hùng lấy ví dụ như hoạt động du lịch Cồn Hô tạo ấn tượng mạnh với du khách với “sản phẩm du lịch tự thân”, tại đây mỗi hộ gia đình phát triển một sản phẩm du lịch, đặc biệt là còn giữ được bản sắc độc đáo riêng khi không dùng điện, chỉ dùng đèn dầu nhưng công tác tiếp đón khách rất chuyên nghiệp, bài bản, tạo dấu ấn riêng.

Đề xuất cho công tác phát triển du lịch địa phương đạt hiệu quả hơn, ông Trương Quốc Hùng cho rằng, với điều kiện và tài nguyên hiện có, tỉnh Vĩnh Long nên đẩy mạnh sản phẩm du lịch đường sông, du lịch cộng đồng tại các cồn, miệt vườn để tạo thành hệ thống sản phẩm sông nước độc đáo của Việt Nam.

Tại hội nghị, Sở Du lịch Hà Nội và Sở VHTTDL Vĩnh Long giới thiệu các sản phẩm văn hoá, du lịch của các địa phương. Ảnh: N.C

Để đẩy mạnh hoạt động liên kết du lịch giữa các địa phương, ông Trương Quốc Hùng cam kết, Câu lạc bộ lữ hành UNESCO với khoảng 1.000 hội viên sẽ đồng hành với hoạt động du lịch của Hà Nội và Vĩnh Long. Thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tăng cường hoạt động quảng bá du lịch, kết nối du lịch giữa các thành viên để tạo sản phẩm liên kết, trao đổi khách hiệu quả giữa Hà Nội và Vĩnh Long.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt của sự hợp tác giữa Hà Nội và Vĩnh Long là xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng độc đáo, đa dạng, có sức hấp dẫn cao, gắn kết các điểm đến theo từng chủ đề. Tới đây, Hà Nội và Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh liên kết trên các phương diện như: Liên kết Văn hóa - Di sản (khai thác các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của Hà Nội - Vĩnh Long, các lễ hội truyền thống, làng nghề đặc sắc); liên kết thiên nhiên - trải nghiệm; liên kết ẩm thực - mua sắm; liên kết làng nghề - du lịch đường sông...

Hoạt động khảo sát du lịch với nhiều trải nghiệm mới tại Vĩnh Long. Ảnh: N.C

Các doanh nghiệp du lịch Hà Nội có thêm nhiều kết nối điểm đến mới từ hoạt động khảo sát du lịch. Ảnh: N.C

“Hà Nội và Vĩnh Long là các điểm đến có nguồn tài nguyên du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đa dạng, phong phú và còn nhiều dư địa để khai thác. Đặc biệt, hệ thống kết nối hàng không nội địa từ Hà Nội đến các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với mạng lưới giao thông đường bộ thuận lợi kết nối Vĩnh Long và các địa phương lân cận, là điều kiện quan trọng để xây dựng và phát triển các tuyến du lịch liên vùng. Các chiến lược hợp tác tiếp tục tăng cường trong thời gian tới sẽ góp phần gia tăng lượng khách 2 chiều từ Thủ đô Hà Nội đến Vĩnh Long”, ông Trần Trung Hiếu khẳng định.

