Hướng dẫn nhận chi trả an sinh xã hội dịp Quốc khánh

Hàng loạt ngân hàng gửi hướng dẫn thao tác các bước để khách hàng nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoan ngân hàng trên VNeID.

Một số ngân hàng như BIDV, LPBank, TPBank, Vietcombank, VietinBank, Agribank... mới đây đã có hướng dẫn cho khách hàng liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID (Ảnh chụp màn hình).

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng thì bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”. Bước thứ 2 là chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Bước thứ 3 là nhập passcode, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện 3 bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Việc kết nối này đã được nhiều ngân hàng triển khai thông qua phối hợp cùng Napas và Bộ Công an. Việc kết nối tài khoản thanh toán trên VneID là để giúp khách hàng nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội, thanh toán dịch vụ công (tiền hưu trí, trợ cấp người nghèo, người có công...) thông qua tài khoản thanh toán liên kết.

Trước đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm nay đảm bảo 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội. Thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Nguồn dantri.com.vn