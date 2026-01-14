Hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử

Ngày 14/1, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị tập huấn, đào tạo và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội đồng Bầu cử Quốc gia tới 34 điểm cầu của Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quang cảnh buổi tập huấn bầu cử.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức làm công tác bầu cử các cấp được giới thiệu tổng quan về hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử tại địa chỉ https://congtacdaibieu.quochoi.vn với các nội dung: Phạm vi, quy mô, nội dung triển khai tại địa phương; chức năng, module nghiệp vụ của hệ thống. Đồng thời, đại biểu được hướng dẫn cách truy cập, đăng nhập và thực hành thao tác sử dụng hệ thống theo từng vai trò người dùng, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức bầu cử.

Thông qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ, công chức Ủy ban Bầu cử các xã, phường nắm rõ và triển khai hiệu quả công tác bầu cử, đảm bảo các mốc thời gian; kịp thời giải đáp những vướng mắc về công tác bầu cử; theo dõi danh sách người ứng cử, kết quả cuộc bầu cử...

Minh Thuật