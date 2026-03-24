Hướng đi xanh cho sản phẩm sinh học

Giữa nhịp sống hiện đại, khi những chiếc túi nilon, hộp xốp và đồ nhựa dùng một lần vẫn len lỏi trong từng góc nhỏ đời sống, thì ở một góc của phường Vân Phú, câu chuyện về những bẹ mo cau tưởng chừng vô giá trị lại đang mở ra một hướng đi rất khác, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, giản dị mà đầy ý nghĩa. Từ những vườn cau quen thuộc nơi làng quê, mo cau được nhặt về, nâng niu, chọn lọc, rồi “hóa thân” thành những chiếc bát, chiếc đĩa sinh học - một hành trình không chỉ của sản phẩm, mà còn là hành trình của tư duy xanh.

Mo cau nguyên liệu được thu gom, phân loại kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn trước khi đưa vào sản xuất.

Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco (khu 12, phường Vân Phú) là nơi câu chuyện sản xuất sản phẩm sinh học từ mo cau bắt đầu. Không ồn ào, không phô trương, nhưng những gì đơn vị đang làm chạm đúng vào mối quan tâm lớn của xã hội hiện nay: Giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới tiêu dùng bền vững. Các sản phẩm chén, đĩa, thìa... từ mo cau không chỉ tiện lợi mà còn đạt chứng nhận ISO 22000:2018, khẳng định sự nghiêm túc trong sản xuất và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Để tạo nên những sản phẩm mộc mạc nhưng tinh tế, hành trình bắt đầu từ khâu thu gom và tuyển chọn nguyên liệu - được coi là “cửa ải” quan trọng, quyết định phần lớn chất lượng sản phẩm.

Những bẹ mo cau đạt yêu cầu về màu sắc, độ sạch và độ dày - yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm.

Mo cau không phải cứ nhặt về là dùng được. Những bẹ mo đạt chuẩn phải được lựa chọn kỹ càng theo một “bộ tiêu chí vàng” mà hợp tác xã đã nghiên cứu trong thời gian qua. Trước hết là tiêu chuẩn “trắng xinh”, nghe có vẻ giản dị nhưng lại rất khắt khe. Những bẹ mo được chọn phải mang gam màu tự nhiên như trắng kem, vàng nhạt hoặc hạt dẻ sáng. Màu sắc ấy không chỉ tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu mà còn quyết định đến vẻ ngoài của sản phẩm sau khi ép.

Không dừng lại ở đó, sự đồng đều về màu sắc và vân mo cũng được đặc biệt chú ý. Một chiếc đĩa đẹp không chỉ cần phẳng, cần bền mà còn phải có những đường vân hài hòa, tự nhiên. Những bẹ mo có màu loang lổ, chênh lệch quá lớn sẽ bị loại bỏ. Người làm nghề vẫn thường nói vui rằng: “Mo cũng phải có ‘nhan sắc’ thì sản phẩm mới có hồn”.

Một dấu hiệu khác của mo đạt chuẩn là độ bóng nhẹ trên bề mặt, lớp màng tự nhiên của mo cau khi đủ độ già. Chính lớp màng này, khi đi qua quá trình ép nhiệt, sẽ tạo nên độ láng mịn đặc trưng cho chén, đĩa thành phẩm.

Vận hành máy ép nhiệt tạo hình chén, đĩa từ mo cau tại Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco.

Nếu như “trắng xinh” là yếu tố thẩm mỹ thì tiêu chuẩn “sạch” lại là yêu cầu mang tính nguyên tắc. Những bẹ mo có dấu hiệu nấm mốc, dù là đốm xanh, đen hay trắng đều bị loại bỏ ngay từ đầu. Bởi lẽ, nấm mốc không chỉ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Đáng chú ý, có những loại mốc không thể xử lý hoàn toàn bằng nhiệt, nên việc kiểm soát từ đầu vào là điều bắt buộc.

Tương tự, những bẹ mo bị ngâm nước mưa lâu ngày, dẫn đến thâm đen hay xỉn màu cũng không được. Khi ép thành sản phẩm, những khuyết điểm này sẽ lộ rõ, khiến chiếc đĩa trông cũ kỹ, thiếu sức sống, điều mà phân khúc khách hàng cao cấp khó có thể chấp nhận.

Bên cạnh màu sắc và độ sạch, hình dáng, độ dày của mo cau cũng là yếu tố then chốt. Những bẹ mo đạt chuẩn thường có độ dày từ 1,5mm - 3mm vừa đủ để tạo độ chắc chắn, vừa thuận lợi cho việc ép tạo hình. Mo quá mỏng sẽ dễ cháy, rách trong quá trình ép, còn mo quá dày lại khó “uốn mình” theo khuôn, làm mất đi sự tinh tế của sản phẩm.

Độ tươi của nguyên liệu cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. Hợp tác xã ưu tiên những bẹ mo mới rụng, còn giữ được độ dẻo và lớp nhựa tự nhiên. Những bẹ mo để lâu ngoài môi trường thường trở nên giòn, dễ gãy, không còn đảm bảo độ bền khi đưa vào sản xuất.

Sau khi vượt qua khâu tuyển chọn khắt khe, mo cau sẽ được đưa vào quy trình sản xuất khép kín: Làm sạch, cắt tỉa, ép nhiệt định hình. Dưới tác động của nhiệt độ, áp suất, những bẹ mo cong vênh dần trở nên phẳng phiu, mang hình dáng của những chiếc bát, chiếc đĩa, thìa hoàn chỉnh tinh dầu của mo cau có hương thơm mang đậm vị hương quê việt. Không hóa chất, không phụ gia độc hại, sản phẩm giữ nguyên màu sắc và vân tự nhiên như chính vẻ đẹp ban đầu của nó.

Toàn bộ quy trình được kiểm soát theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng. Điều đó không chỉ giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu trong nước mà còn từng bước chinh phục những thị trường khó tính.

Sản phẩm chén, đĩa sinh học từ mo cau hoàn thiện, thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Chia sẻ về hành trình này, anh Trần Vũ Thành - Giám đốc Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco cho biết: “Chúng tôi không làm theo phong trào. Ngay từ đầu đã xác định phải đi bằng chất lượng. Mo cau tưởng đơn giản nhưng nếu không chọn kỹ thì sản phẩm sẽ không đạt. Vì vậy, khâu nguyên liệu được chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ. Chỉ những bẹ mo thực sự đạt chuẩn mới được đưa vào sản xuất, để mỗi chiếc bát, chiếc đĩa khi đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo cả về thẩm mỹ lẫn an toàn”.

Trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng lan tỏa, những sản phẩm như chén, đĩa từ mo cau không chỉ đơn thuần là vật dụng, mà còn là một lựa chọn có trách nhiệm. Khi một chiếc đĩa sau khi sử dụng có thể phân hủy tự nhiên, không để lại gánh nặng cho môi trường, thì giá trị của nó đã vượt ra ngoài công năng thông thường.

Từ những bẹ mo cau rụng dưới gốc cây đến các sản phẩm hiện diện tại nhà hàng, khu du lịch, hành trình này cho thấy sự thay đổi trong cách khai thác và sử dụng tài nguyên. Hợp tác xã sinh thái Đất Tổ Star Eco đang góp phần đưa những giá trị giản dị của quê hương vươn ra thị trường theo hướng xanh, sạch và bền vững.

Hoàng Hương