Hướng tới mục tiêu lớn và hành động ngay từ cơ sở

Năm 2026, Phú Thọ bước vào năm đầu của kế hoạch phát triển 5 năm với nhiều mục tiêu đặt ra ở mức cao: Tăng trưởng kinh tế 11%, thu ngân sách nhà nước trên 58 nghìn tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công, giảm nghèo bền vững... Những con số này, như Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2025, không chỉ là chỉ tiêu điều hành, mà là thước đo năng lực hành động của cả hệ thống chính trị ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Thước đo ấy đang được kiểm chứng từ chính những xã, phường - nơi các mục tiêu lớn buộc phải chuyển hóa thành công việc, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

Chuyển động ở cơ sở

Những ngày đầu năm, tại phường Nông Trang, nhịp làm việc bắt đầu từ sớm. Không chỉ là các cuộc họp triển khai giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp... mà còn là những buổi rà soát thực địa từng tuyến phố, từng khu dân cư, những hạng mục hạ tầng cần chỉnh trang. Công việc được đưa ra bàn ngay từ đầu năm, không chờ đến khi phát sinh vướng mắc.

Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND phường, cách làm ấy nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đã được lượng hóa rõ ràng cho năm 2026: Thu ngân sách đạt từ 298 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác đạt từ 146 triệu đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,03%... góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm.

Lãnh đạo UBND phường Nông Trang làm việc với các bộ phận chuyên môn, rà soát tiến độ, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc các dự án để triển khai thực hiện thông suốt ngay từ đầu năm 2026.

Ở xã Thịnh Minh, không khí cũng tương tự. Những việc vốn được coi là khó như đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng nông thôn được đưa ra bàn ngay từ đầu năm. Các cuộc họp không dừng ở việc phổ biến kế hoạch, mà tập trung rà lại hiện trạng, xác định điểm có thể vướng, phân rõ đầu mối xử lý. Việc nào thuộc thẩm quyền xã, việc nào cần phối hợp với cấp trên đều được làm rõ từ sớm, thay vì xử lý trong thế bị động.

Tại nhiều xã, phường khác, điểm chung dễ nhận thấy là sự thay đổi trong nhịp điều hành. Những việc then chốt được đưa lên trước; mỗi đầu việc gắn với người chịu trách nhiệm; tiến độ được theo dõi sát; kết quả phải báo cáo rõ. Cách làm này xóa dần tình trạng “việc chung chung”, “trách nhiệm tập thể”, vốn là nguyên nhân khiến nhiều nhiệm vụ bị kéo dài trong những năm trước.

Những chuyển động cho thấy cơ sở đã bắt đầu “vào việc” theo một nhịp mới - nhịp của hành động ngay từ đầu năm.

Xác lập rõ mục tiêu

Những chuyển động ở cơ sở là kết quả trực tiếp từ cách tỉnh Phú Thọ xác lập mục tiêu và tổ chức điều hành trong năm 2026. Tỉnh đặt ra các chỉ tiêu ở mức cao: Tăng trưởng kinh tế 11%, tổng thu ngân sách nhà nước trên 58 nghìn tỷ đồng, giải ngân 100% vốn đầu tư công, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5 - 1%... Mục tiêu được lượng hóa rõ ràng đồng nghĩa với việc không có “độ trễ” trong triển khai. Cùng với đó là cách điều hành siết chặt trách nhiệm thực thi. Nguyên tắc “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh trong chỉ đạo năm 2026. Đây không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là cách buộc từng khâu, từng cấp phải tự soi lại cách làm của mình.

Áp lực này càng rõ nét trong bối cảnh phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã được giao 1.005 thẩm quyền, trong đó có 49 thẩm quyền mới. Khối lượng công việc tăng mạnh, yêu cầu về chất lượng giải quyết cao hơn, buộc cơ sở phải chủ động rà soát, xử lý công việc ngay từ đầu năm.

Với đầu tư công, kết quả giải ngân năm 2025 đạt khoảng 95% kế hoạch năm và 140% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trở thành chuẩn mực mới. Khi tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026, trách nhiệm không chỉ nằm ở cấp tỉnh hay chủ đầu tư, mà được kéo thẳng xuống cơ sở - nơi trực tiếp xử lý đất đai, giải phóng mặt bằng và tiếp xúc với người dân.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, mục tiêu cắt giảm 30% thời gian và 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, triển khai cơ chế “luồng xanh” cho dự án lớn, chỉ có thể đạt được nếu xã, phường thực sự thay đổi cách phục vụ, coi tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ là thước đo hiệu quả công việc.

Cùng lúc đó, yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định địa bàn trong năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, khiến cơ sở không thể xử lý sự việc theo kiểu “đến đâu hay đến đó”, mà phải chủ động nắm tình hình, giải quyết sớm các vấn đề dân sinh.

Từ các con số và yêu cầu điều hành cho thấy, năm 2026 đánh dấu nhiệm vụ rất rõ ràng: Mục tiêu được lượng hóa, trách nhiệm được phân cấp sâu, kết quả được đo bằng chuyển động thực tế ở cơ sở. Khi những chuyển động ở Nông Trang, Thịnh Minh không còn là cá biệt mà trở thành quyết tâm chung của cấp xã, phường, đó cũng là lúc các mục tiêu lớn của tỉnh đi vào thực chất ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Nguyễn Yến