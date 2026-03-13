Tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 13/3, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm rà soát, đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử; cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; thành viên UBBC tỉnh; đại diện lãnh đạo 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đại diện lãnh đạo 19 Ban bầu cử HĐND tỉnh; Trưởng các đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; các Tiểu ban giúp việc UBBC tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tính đến nay, các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời công tác bầu cử.

Toàn tỉnh đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 924 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; thành lập Tổ giúp việc và các Tiểu ban giúp việc. 19 đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo của UBBC tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Đoàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc công tác bầu cử ngay tại cơ sở.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, thành viên UBBC tỉnh, Trưởng các đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; lãnh đạo UBBC các xã, phường đánh giá kết quả công việc đã triển khai trong thời gian vừa qua, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết; phòng ngừa sai sót, vi phạm có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của các thành viên UBBC tỉnh và các Ban bầu cử, Đoàn giám sát, các Tiểu ban giúp việc, Tổ giúp việc cho UBBC tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua, bảo đảm tiến độ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đúng quy định của pháp luật.

Từ nay đến ngày bầu cử, thời gian không còn nhiều, đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, linh hoạt, sáng tạo để cử tri và các tầng lớp Nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Tăng cường vận động cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh yêu cầu thành viên UBBC tỉnh; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo bầu cử tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử, đặc biệt trong ngày bầu cử 15/3/2026.

Tập trung bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến bầu cử.

Cùng với đó, chủ động xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, nhất là thiên tai, sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống có thể ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực bỏ phiếu, đảm bảo việc tổ chức bầu cử được thông suốt, an toàn.

Tổ chức trực 24/24 giờ trong ngày bầu cử, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo diễn biến, tình hình trong ngày bầu cử. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực UBBC tỉnh) tiếp tục hướng dẫn UBBC cấp xã các nghiệp vụ liên quan đến công tác bầu cử, đặc biệt các nội dung công việc cần triển khai thực hiện trong, sau ngày bầu cử.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao nhiệm vụ, khai trương Trung tâm điều hành, thông tin công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh.

Đối với UBBC cấp xã: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh bám sát tiến độ, các bước công việc theo Luật định để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử ở địa phương. Phối hợp Công an xã, phường thường xuyên theo dõi, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri khi có biến động theo đúng quy định, đảm bảo quyền bầu cử của cử tri.

Chỉ đạo các Tổ bầu cử thông báo thường xuyên cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, trang trí khánh tiết... cần thiết để phục vụ cho cuộc bầu cử.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước theo kế hoạch của UBND tỉnh để tổ chức thành công cuộc bầu cử; kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác bầu cử.

Ngay sau hội nghị, các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh và các thành viên UBBC tỉnh đã đến thăm, khai trương Trung tâm điều hành, thông tin công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh.

Đinh Vũ