Hợp Lý - Nền tảng vững chắc từ công tác xây dựng Đảng

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hợp Lý đứng trước yêu cầu kép: ổn định tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo ở cơ sở. Thực tiễn cho thấy, chính việc coi trọng công tác xây dựng Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo đã giúp địa phương nhanh chóng vượt qua giai đoạn chuyển tiếp, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Năm 2025, xã Hợp Lý được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã, với quy mô hơn 34 km2, gần 20.000 dân, 28 thôn và 45 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, hơn 1.000 đảng viên. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về tổ chức lại hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Một góc xã miền núi Hợp Lý hôm nay.

Ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Các cơ quan tham mưu, giúp việc được thành lập đầy đủ, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị không bị gián đoạn.

Điểm đáng chú ý là, dù địa bàn mở rộng, điều kiện làm việc còn phân tán giữa hai trụ sở, nhưng bộ máy vẫn vận hành ổn định, không để xảy ra khoảng trống quản lý; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn của cấp ủy.

Không dừng lại ở việc kiện toàn tổ chức, Đảng bộ xã Hợp Lý đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ - “tế bào” của Đảng. Việc duy trì sinh hoạt chi bộ được thực hiện nền nếp, nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị và các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2025, toàn Đảng bộ đã kết nạp 39 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 8 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng cho hàng chục trường hợp. Bước sang năm 2026, công tác này tiếp tục được đẩy mạnh, với 23 đảng viên mới được kết nạp chỉ trong quý I, đạt gần 70% chỉ tiêu cả năm.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 95% trong năm 2025 và nâng lên 100% trong năm 2026. Đây không chỉ là bước tiến về phương thức quản lý mà còn góp phần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng trong thời đại số.

Từ những Nghị quyết bám sát thực tiễn, tình hình kinh tế - xã hội xã Hợp Lý chuyển biến tích cực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Ảnh: Xưởng sản xuất gỗ bóc của anh Mai Đức Hoàng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 50 lao động, doanh thu hàng tỷ đồng/năm.

Cùng với công tác tổ chức, Đảng ủy xã Hợp Lý đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Trong năm 2025, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đã triển khai đầy đủ các chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên; giám sát chuyên đề đối với nhiều chi bộ, góp phần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2026, công tác này tiếp tục được tăng cường, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện nghị quyết của Trung ương, công tác bầu cử và kiểm soát tài sản cán bộ. Việc xử lý kỷ luật đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần giữ vững kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Công tác dân vận, tuyên giáo cũng được đẩy mạnh; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không phát sinh điểm nóng hay vấn đề phức tạp sau sáp nhập. Đây chính là yếu tố quan trọng bảo đảm sự đồng thuận xã hội.

Thực tiễn tại Hợp Lý cho thấy, công tác xây dựng Đảng không chỉ dừng ở việc kiện toàn tổ chức, mà đang từng bước chuyển sang nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành. Các nghị quyết của Trung ương về chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế... được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động phù hợp với điều kiện địa phương .

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” đã tạo chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Tuy nhiên, Đảng bộ xã cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như: chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa cao, công tác quản lý đảng viên đi làm xa còn khó khăn, đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm. Đây là những vấn đề cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Công Võ - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Lý khẳng định, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, điều hành. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tinh thần đoàn kết để đưa Hợp Lý phát triển nhanh và bền vững.

Có thể nói, nhờ phương châm giữ vững hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, xã Hợp Lý đang từng bước khẳng định, khi công tác xây dựng Đảng được chú trọng đúng mức thì mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều có điều kiện thuận lợi để bứt phá.

Quang Nam