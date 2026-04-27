Đại thắng mùa Xuân 1975 - Những bài học lịch sử cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi, một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã “đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc". Thắng lợi đó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam: Kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến nay vẫn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, là động lực to lớn để Nhân dân ta bước vào thực hiện nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mít tinh chào mừng Ủy ban Quân quản Thành phố Sài Gòn ngày 7/5/1975. Ảnh: TL

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng với đường lối chiến tranh Nhân dân, tiến hành bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, từ sự kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao và nghệ thuật chọn thời cơ, tập trung lực lượng tiến hành tổng tiến công và nổi dậy, từ sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam và tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; từ sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, chí tình chí nghĩa và hiệu quả của Nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN anh em; của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia; của Nhân dân và các lực lượng yêu chuộng hòa bình tiến bộ trên thế giới trong đó có cả Nhân dân tiến bộ Mỹ.

Với ý nghĩa tầm vóc thời đại, đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Thứ nhất: Bài học về phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thứ 2: Bài học về phát huy cao độ tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, kết hợp tinh thần độc lập tự chủ, anh dũng kiên cường, ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thứ 3: Bài học về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xác định đường lối đúng đắn, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của cách mạng Việt Nam. Thứ 4: Bài học về vận dụng và phát triển sáng tạo, phương pháp đấu tranh cách mạng và phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt với nghệ thuật quân sự độc đáo sáng tạo “lấy ít địch nhiều”, “lấy chí nhân thắng cường bạo”... Thứ 5: Bài học về nắm vững tranh thủ thời cơ và tiến công thần tốc, táo bạo, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo và kiên quyết tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giành thắng lợi trọn vẹn. Thứ 6: Bài học về lòng nhân ái, hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ hướng tới tương lai sau chiến thắng 30/4/1975. Thứ 7: Bài học lớn nhất đồng thời là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của đại thắng mùa Xuân 1975 là giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ thành quả cách mạng Việt Nam.

Xe tăng Quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh: TL

Sau 51 năm thống nhất đất nước, 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách đạt được những thành tựu vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và tạo được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ là biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam mà còn là nền tảng tinh thần, là điểm tựa chiến lược vững chắc để xác định mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra mục tiêu phát triển là: “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc”...

Xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng ngày 30/4/1975, phát huy các giá trị và những thành tựu đã đạt được qua 40 năm đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu với khí thế “thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” chắc chắn đất nước sẽ cất cánh mạnh mẽ, thực hiện được hoài bão một nước Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI.

Trung tướng Nguyễn Kim Khoa – Nguyên Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội khóa XIII