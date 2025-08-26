Huy động khẩn cấp 26 trạm bơm tiêu úng

Hiện Bắc Trung Bộ có hơn 12.500 ha cây trồng bị ngập úng, tập trung ở tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cho biết các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang huy động 26 trạm bơm với 131 máy, cùng nhiều cống tiêu để khẩn cấp chống ngập úng.

Mưa bão làm nước ngập các tràn tại khu vực miền núi Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Hiện Bắc Trung Bộ có hơn 12.500 ha cây trồng bị ngập úng (Hà Tĩnh và Quảng Trị). Các địa phương đang tiếp tục cập nhật.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cho biết, dung tích các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ có dung tích bình quân của các hồ đạt từ 72 - 83% dung tích thiết kế; cụ thể theo tỉnh: Thanh Hóa 74%, Nghệ An 80%, Hà Tĩnh 85%, Quảng Trị 76%, Huế 83%. Có 1.034/2.323 hồ chứa đầy nước (Thanh Hóa 158/610 hồ, Nghệ An 580/1061 hồ, Hà Tĩnh 278/321 hồ, Quảng Trị 30/275 hồ).

Với các hồ chứa do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, hồ Cửa Đạt có mực nước lúc 17 giờ ngày 25/8 là 828,38 triệu m3, đạt 78% dung tích thiết kế; tổng lưu lượng xả 1.235 m3/s; hồ còn 621,62 triệu m3 để trữ lũ.

Hồ Ngàn Trươi đạt 31% dung tích thiết kế; hồ còn 536,01 triệu m3 để trữ lũ. Hồ Tả Trạch đạt 35% dung tích thiết kế, tổng lưu lượng xả 198 m3/s; hồ còn 497,01triệu m3 để trữ lũ.

Dung tích bình quân của các hồ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt từ 46 - 72% dung tích thiết kế. Cụ thể theo tỉnh: Đà Nẵng 72%, Quảng Ngãi 59%, Gia Lai 57%, Đắk Lắk 57%, Khánh Hòa 46%, Lâm Đồng 57%.

Các hồ đang vận hành xả tràn: hồ Phan Dũng (Lâm Đồng), hồ Nước Trong (Quảng Ngãi), hồ Sông Cái (Khánh Hòa), hồ Trà Tân (Khánh Hòa), hồ Ayun Hạ(Gia Lai), hồ Đăk bla (Quảng Ngãi).

Lượng nước trữ trong các hồ thủy lợi ở Bắc Bộ trung bình đạt khoảng từ 66 - 95% dung tích thiết kế; cụ thể theo tỉnh: Điện Biên 70%, Sơn La 86%, Tuyên Quang 75%, Lào Cai 82%, Thái Nguyên 69%, Phú Thọ 83%, Bắc Ninh 70%, Ninh Bình 95%, Lạng Sơn 66%, Cao Bằng 70%, Quảng Ninh 85%, Hà Nội 75%.

Các hồ đang vận hành xả tràn: hồ Khe Chè (Quảng Ninh), hồ Cấm Sơn (Bắc Ninh), hồ Khuôn Thần (Bắc Ninh), hồ Yên lập (Phú Thọ), hồ Khe Chè (Quảng Ninh).

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước và hiện trạng công trình, đặc biệt lưu ý tới các hồ chứa nước xung yếu, hồ chứa có cửa van, hạ du đông dân cư sinh sống khi có mưa trên lưu vực hồ chứa. Đối với công trình đang thi công, phải có phương án thi công phù hợp, đảm bảo không để xảy ra sự cố, tuyệt đối không triển khai các hạng mục không đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ;

Các đơn vị thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt; các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện điều chỉnh mực nước hồ bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; đồng thời thực hiện tích nước hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24h trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, các hồ chứa đầy nước để kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 25 - 27/8/2025, Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa từ 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực Bắc Trung Bộ: Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 200 - 350 mm cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa từ 30 - 100 mm cục bộ có nơi trên 200mm.

Nguồn vtv.vn