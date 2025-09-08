iPhone 17: Những bí mật được chờ đợi

Theo dự kiến, ngày 9/9/2025, Apple sẽ trình làng dòng điện thoại thông minh đình đám iPhone 17 cũng như các sản phẩm như đồng hồ thông minh Apple Watch Series 11 và tai nghe không dây AirPods Pro 3.

Ảnh minh họa: Apple.com

Đại diện của công ty công nghệ Apple (Mỹ) sẽ có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện Awe Dropping diễn ra vào ngày 9/9/2025 tại Apple Park ở Cupertino, California (Mỹ). Các chuyên gia công nghệ và người tiêu dùng mong đợi được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm những sản phẩm mới và các bản cập nhật của “Táo khuyết” tại sự kiện lần này.

Một điều đáng chú ý là có một sự tương tác khi mọi người xem thư mời trên Apple.com. Chỉ cần dùng ngón tay khi sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, hay sử dụng con trỏ chuột/bàn di chuột đối với máy tính, mọi người có thể di chuyển logo và xem màu sắc chuyển từ xanh dương mát lạnh sang cam rực rỡ, có thể gợi nhớ đến ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass trong hệ điều hành iOS 26, thể hiện khả năng uốn cong ánh sáng trên các ứng dụng và chức năng.

Thiết kế Liquid Glass là ngôn ngữ giao diện người dùng mới mà Apple chính thức giới thiệu tại Hội nghị dành cho các nhà phát triển trên toàn cầu 2025 (WWDC 2025). Đây là một trong những thay đổi lớn nhất về mặt thẩm mỹ và trải nghiệm kể từ iOS 7, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về giao diện trên toàn bộ hệ sinh thái Apple, từ iPhone, iPad đến MacBook.

Liquid Glass không đơn thuần là một kiểu thiết kế “trong suốt”. Nó được xây dựng trên công nghệ kết xuất thời gian thực, mô phỏng chất liệu kính với khả năng khúc xạ ánh sáng, tạo chiều sâu thị giác và phản hồi chuyển động linh hoạt theo từng thao tác của người dùng.

Theo Apple, những ai yêu mến sản phẩm của Apple có thể theo dõi sự kiện ra mắt iPhone 17 bằng cách xem buổi phát trực tiếp chính thức trên trang web của Apple hoặc qua buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube của Apple.

Tin đồn về loạt iPhone sắp ra mắt đã xuất hiện rất nhiều. Tâm điểm của sự kiện lần này là điện thoại iPhone 17 Air được cho là sẽ nối bước mẫu điện thoại Galaxy S25 Edge của “ông lớn” công nghệ Samsung Electronics (Hàn Quốc) với thiết kế mỏng nhẹ.

Trong khi đó, phiên bản Pro của điện thoại thông minh iPhone 17 có thể được trang bị màn hình chống trầy xước, chống phản chiếu và ống kính tele 8x, còn phiên bản Pro Max có thể được trang bị viên pin lớn hơn. Mẫu iPhone 17 cơ bản cũng có thể “khoe” tần số quét màn hình cao hơn, mang lại hình ảnh hiển thị sắc nét và chân thực hơn.

Những tín đồ của Apple cũng đang mong chờ biết thêm thông tin về việc triển khai hệ điều hành iOS 26 rộng rãi vào cuối mùa Thu 2025. Hệ điều hành mới này có giao diện Liquid Glass, mang lại vẻ ngoài trong suốt hơn, giống như một ống kính cho iPhone và các sản phẩm khác trong hệ sinh thái của Apple. Ứng dụng Camera cũng được thiết kế tối giản hơn, ứng dụng Tin nhắn cho phép người dùng tạo những cuộc thăm dò ý kiến trong các cuộc trò chuyện nhóm và một công cụ sàng lọc mới có thể phát hiện tin nhắn rác tốt hơn.

Bên cạnh đó, một vấn đề mọi người có thể ít nghe nói đến là phiên bản cập nhật của trợ lý AI Siri mà Apple đã công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu năm 2024. Phiên bản thông minh hơn của trợ lý AI này đã liên tục bị trì hoãn và có thể sẽ không ra mắt cho đến năm 2026.

