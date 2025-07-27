Israel mở “hành lang sống” cho đoàn xe chuyển viện trợ đến Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố một loạt biện pháp hỗ trợ quan trọng cho hoạt động viện trợ tại Dải Gaza.

Theo thông báo ngày 26/7, IDF sẽ thiết lập các hành lang nhân đạo đặc biệt, tạo điều kiện cho đoàn xe Liên hợp quốc vận chuyển viện trợ an toàn đến người dân Gaza.

Trong đêm cùng ngày, Không quân Israel phối hợp với Cơ quan điều phối hoạt động của Chính phủ Israel tại các Vùng lãnh thổ (COGAT) và các tổ chức cứu trợ quốc tế sẽ thực hiện thả bảy kiện hàng viện trợ, bao gồm bột mỳ, đường và thực phẩm đóng hộp.

Đáng chú ý, Israel đã có bước tiến quan trọng trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng khi kết nối thành công đường dây điện mới từ Israel đến nhà máy khử mặn ở phía nam Dải Gaza. Dự án này dự kiến nâng công suất cung cấp nước từ 2.000 lên 20.000 m3 mỗi ngày, phục vụ khoảng 900.000 cư dân trong khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tuyên bố nước này sẽ khôi phục ngay lập tức hoạt động thả hàng viện trợ từ máy bay xuống Gaza.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các tổ chức cứu trợ liên tục cảnh báo về nguy cơ nạn đói hàng loạt tại vùng lãnh thổ bị phong tỏa này.

Ngoại trưởng UAE khẳng định cam kết đảm bảo hàng viện trợ thiết yếu đến được với những người cần nhất thông qua mọi phương thức có thể, bao gồm đường bộ, đường hàng không và đường biển.

