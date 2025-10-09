Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Hamas tạm ngừng giao tranh, mở đường cho việc thả con tin và hướng tới hòa bình lâu dài tại Gaza.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 (giờ địa phương) thông báo Israel và Hamas đã nhất trí về “giai đoạn thứ nhất” trong kế hoạch hòa bình của ông nhằm tạm ngừng giao tranh cũng như thả ít nhất một số con tin và tù nhân.

Ông Trump viết: “Điều này có nghĩa là TẤT CẢ các con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã được thống nhất như những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững mạnh, bền bỉ và lâu dài. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng!”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chia sẻ trên mạng xã hội: “Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ đưa tất cả họ (con tin) trở về nhà.”

Trước đó, nhật báo al-Mayadeen có liên hệ với Phong trào Hezbollah ở Liban dẫn các nguồn tin từ Phong trào Hamas cho biết nhóm chiến binh của Palestine này đã chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận này dự kiến được ký kết trong ngày 9/10 tại Ai Cập.

Một số báo và hãng tin ở Trung Đông cũng đăng tải thông tin trên.

Nguồn TTXVN