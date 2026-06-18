Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc sáng 18/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc sáng 18/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, nữ tướng lĩnh các lực lượng vũ trang; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, cùng 789 đại biểu phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước đã về dự Đại hội.

Mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; sự ủng hộ, phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cả nước đã phát huy truyền thống, đoàn kết; chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt kết quả quan trọng, toàn diện trong phong trào phụ nữ và công tác hội.

Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của phụ nữ được phát huy; phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; nhất là, phong trào thi đua “xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới,” đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện.

Những kết quả của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và công tác Hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội; tổng kết thi hành Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đồng thời, Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm lựa chọn bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết-Bản lĩnh-Nhân ái-Sáng tạo-Phát triển,” thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh.

Trong những ngày này, phụ nữ cả nước đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin vào các đại biểu, đặt kỳ vọng vào các quyết định sáng suốt từ Đại hội đối với sự phát triển của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong chặng đường mới, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc để hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra góp phần vào thành công của Đại hội.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch tin tưởng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự mong đợi của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong cả nước.

Xác định 3 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự khai mạc đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Là nhiệm kỳ đầu tiên bước vào kỷ nguyên mới, với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc,” Đại hội đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội xác định tiếp tục tích cực thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động của đất nước, phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ, địa phương phát động; triển khai cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an."

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tập trung nguồn lực thực hiện 3 khâu đột phá mang tính chất giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ, gồm: Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.

Đại biểu dự phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đại hội cũng xác định 12 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 20 giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ.

Năm nhiệm vụ trọng tâm gồm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tham gia quản lý nhà nước, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Theo Vietnam+