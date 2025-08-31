Khai mạc Giải bóng chuyền trẻ Cúp câu lạc bộ năm 2025

Tối 30/8, tại Nhà thi đấu đa năng xã Tam Đảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khai mạc Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ Quốc gia năm 2025.

Đến dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh và lãnh đạo xã Tam Đảo tặng Cờ lưu niệm chocác đội tham gia giải.

Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ năm 2025 với sự góp mặt của 16 đội, gồm 8 đội nam là Thể Công, Ninh Bình, Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh, Long An, Khánh Hòa, Biên Phòng và Đà Nẵng; 8 đội nữ là Long An, Ninh Bình, Hưng Yên, TP. Hồ Chí Minh, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, BTL Thông tin, Thanh Hóa và Ngân hàng Công thương.

Đây cũng là một giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống các giải thể thao quốc gia, góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho bóng chuyền Việt Nam. Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ năm 2025 được tổ chức tại xã Tam Đảo cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Tam Đảo nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế; một mảnh đất linh thiêng, giàu bản sắc văn hóa, đang vươn mình mạnh mẽ và phát triển.

Những pha bóng hay trong ngày khai mạc giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ năm 2025.

Trong ngày khai mạc đã diễn ra nhiều trận thi đấu hấp dẫn của các đội bóng với những pha bóng hay, đường chuyền đẹp mắt, những trận cầu kịch tính.

Giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ năm 2025 diễn ra từ ngày 30/8 đến 13/9.

Quốc Minh