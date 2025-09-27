Khai trương Trung tâm chăm sóc sức khoẻ chủ động Tây Bắc

{title}
Chiều 27/9, Trung tâm chăm sóc sức khoẻ chủ động Tây Bắc trực thuộc Công ty CP Đầu tư Quốc tế Sunshine tổ chức khai trương tại địa chỉ 289B, đường Tiên Dung, phường Thanh Miếu.
Các đại biểu cắt băng khai trương
Trung tâm ra đời và đi vào hoạt động trong bối cảnh dân số Việt Nam ngày càng già hóa, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, an toàn, không dùng thuốc trở nên cấp thiết.
Với sứ mệnh mang đến dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn diện, an toàn, hiệu quả, góp phần lan tỏa lối sống khỏe, sống xanh, sống có trách nhiệm; đồng hành cùng khách hàng trong hành trình phòng ngừa, phục hồi và duy trì sức khỏe, Trung tâm cung cấp hệ thống dịch vụ và sản phẩm phong phú.
Giải pháp từ bên ngoài gồm các dịch vụ trị liệu như: Xông hơi hiện đại với đèn hồng ngoại, ion âm, oxy tươi, đá muối, đá thạch anh kết hợp thảo dược; đắp đầu dưỡng sinh cải thiện tuần hoàn não, hỗ trợ giấc ngủ; xông, sục, ngâm chân thảo dược kèm massage hồng ngoại, bấm huyệt giảm đau nhức, phòng chống bệnh tật. Giải pháp từ bên trong là các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe: Sâm Ngọc Linh và chế phẩm từ Tập đoàn Trường Sinh - Gia Lai, sâm dây Kon Tum, yến sào Kon Tum,...
Lãnh đạo Hội Đông y tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm
Với triết lý kinh doanh “Sản phẩm chuẩn mực, dịch vụ từ tâm, nâng tầm chất lượng”, cùng đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, Trung tâm cam kết mang đến giải pháp toàn diện giúp khách hàng khỏe chủ động, sống an nhiên; hướng tới mục tiêu phát triển thành chuỗi hệ thống trên toàn quốc và thành lập các trung tâm chăm sóc người cao tuổi.
Các đại biểu thăm quan, trải nghiệm dịch vụ tại Trung tâm sau lễ khai trương
Tin, ảnh: Hồng Nhung
